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洛市遊民鋁皮屋 納稅人轟太貴 市府：平均成本相對划算

記者楊青╱洛杉磯報導
每個屋内有一張或兩張床鋪，一個金屬架子，空調提供冷暖氣。（記者楊青／攝影）
每個屋内有一張或兩張床鋪，一個金屬架子，空調提供冷暖氣。（記者楊青／攝影）

洛杉磯市近年砸大錢希望改善日益嚴重的遊民問題，未料情況卻每況愈下，不僅洛杉磯市區的遊民數量沒有減少，本來集中在洛杉磯地區的遊民，近年四散到周邊城市，包括南至橙縣，東至河濱縣等的廣發地區，北部210公路沿途包括不少華人聚居城市的金線輕軌，幾乎無一倖免，而且遊民人數每年都在擴大當中。

洛杉磯市長賈西提2020年3月提出以迷你鋁皮屋的方式解決遊民問題，洛杉磯市首個遊民屋住宅區的前期投放就高達520萬元。根據洛杉磯市工程開發辦公室統計，光是清理和準備這塊不到一畝的用地，就花費150萬元；鏈接該用地和街道下水道，又花掉65萬餘元；此外，設計、管理和審核，再另花掉54萬6000元。

根據洛市計畫，遊民鋁皮屋將在今年再陸續建成五處供遊民居住，其中預計4月再亞歷山大公園建成103棟鋁皮屋，可供收容200遊民。

不過，洛杉磯「小房子解決大問題」的遊民房屋計畫目前正面臨越來越多民眾挑戰，不少納稅人質疑，爲何這麽簡單的臨時房屋，造價如此之高？

洛杉磯市府方面似乎不是這樣算帳，洛杉磯市府律師Mike Feuer爭辯，因爲這些房屋可以使用五年，加上兩人平攤，所以每名遊民每年實際的花費只有4200元左右，這是相當划得來的成本。

洛杉磯市在搭建鋁皮屋安置遊民的同時，也在為遊民建設永久性的住房。根據近年相關統計數字，這些永久性的遊民住房平均造價超過30萬元。

每個屋内有一張或兩張床鋪，一個金屬架子，空調提供冷暖氣。（記者楊青／攝影）
每個屋内有一張或兩張床鋪，一個金屬架子，空調提供冷暖氣。（記者楊青／攝影）
洛杉磯市第一批「長久臨時」遊民住宅區本周落成，近百名無家可歸者從街頭喬遷新居。不...
洛杉磯市第一批「長久臨時」遊民住宅區本周落成，近百名無家可歸者從街頭喬遷新居。不過這些每房面積只有64平方呎的迷你鋁皮屋，單一造價高達13萬元。（記者楊青／攝影）
洛杉磯市第一批「長久臨時」遊民住宅區本周落成，近百名無家可歸者從街頭喬遷新居。不...
洛杉磯市第一批「長久臨時」遊民住宅區本周落成，近百名無家可歸者從街頭喬遷新居。不過這些每房面積只有64平方呎 的迷你鋁皮屋，單一造價高達13萬元。（記者楊青／攝影）
這些鋁皮屋為鋁鋼架，合成材質牆壁，長寬各八平方呎。（記者楊青／攝影）
這些鋁皮屋為鋁鋼架，合成材質牆壁，長寬各八平方呎。（記者楊青／攝影）
這些鋁皮屋為鋁鋼架，合成材質牆壁，長寬各八平方呎。（記者楊青／攝影）
這些鋁皮屋為鋁鋼架，合成材質牆壁，長寬各八平方呎。（記者楊青／攝影）

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