洛檢察長「新政」之賜 史德運殺兩侄險獲假釋機會

拉肯亞達華人居民史德運被控殺害兩個侄子案，1日在巴沙迪那高等法院舉行聽證。圖為當年洛縣警局發布的通緝令。（檔案照）

進步派大將、洛杉磯 縣新任檢察長賈斯康(George Gascón)對重大刑案被告的寬大新政策，讓被控殺害兩侄子的史德運，險些有機會未來獲得假釋出獄的機會，幸好法官1日把這個讓外界很難接受的「新政」，暫時擋下來。

拉肯亞達華人居民史德運2016年被控殺害兩侄子案，1日在巴沙迪那（Pasadena）法院過堂，因為洛杉磯縣新任檢察長賈斯康(George Gascón )下令，對所有未判決或待判決的案件，撤銷加重刑責的「特殊情况謀殺罪」，史德運險些逃過終身監禁的懲罰，最多判25年。

代表受害人家屬的律師蔡玟慧表示，法官1日在聽取代表受害人和受害人家屬的律師提出的具體異議後，沒有批准取消對一級謀殺罪加重刑責的「特殊情况謀殺罪」 (murder under special circumstances)動議。然而，其他有關案件的受害者或家屬，也應設法理解檢察長的這一新指令，如果受害人或其家屬不同意，律師應向法院表達他們的反對意見，以免撤銷加重刑罰被應用在謀殺相關案件中，因為撤銷加重處罰，可能會大大減少被告刑期。如等判決的時候才發現加重刑責被撤銷，則為時晚矣。

根據加州 法律 ，通常一級謀殺罪可判處25年有期徒刑或終身監禁。但如果根據PC 190.2，被判加重刑責的「特殊情况謀殺罪」 成立，被告可能被判死刑或無期徒刑，且終身不得假釋。

新任檢察長賈斯康去年12月7日向洛縣 所有的檢察官、律師發布公開信表示，因為現在監獄裡，絕大多數被監禁的囚犯是在較早司法制度中處於不利地位的弱勢群體，考慮到這些囚犯的利益，將對未判決或待判決的案件採用新的重新判決政策。包括對那些已在監獄服刑15年及以上的罪犯進行重新評估和判決，以及撤銷加重處罰的「特殊情况謀殺罪」 等，指令在發布起立即生效。

賈斯康這一新政策立即引發洛縣司法部門許多強烈不滿聲浪，但礙於賈斯康是大老闆，基層檢察官敢怒不敢言。賈斯康正是2014年加州第47號提案的發起人和起草者，被稱之為罪犯的「恩公」。

2016年1月22日，南加州亞凱迪亞市兩名華裔兄弟，15歲的林麒安(Anthony Lin)和16歲的林智崴(William Lin)在家中慘遭鈍器殺害，兇嫌爲他們的親姑父史德運。案發後，史德運連夜搭乘國泰航空班機逃亡香港。在洛杉磯警方要求下，史德運2016年4月引渡回美。從此開始長達近五年時間的審理，史德運一度以精神問題拒絕接受審判。本案下一次聽證是4月12日。