疫情重創 多數公司年終獎金縮水 去年20%華資企業倒閉

今年受疫情影響，很多行業被衝擊，生意慘淡，年終獎金被取消或縮水。（記者張宏／攝影）

臨近中國新年，也是華資公司發年終獎金的日子。今年受疫情 影響，很多行業受衝擊，生意慘淡，甚至有業者稱，有超過20%的華資公司選擇在2020年底關門。這使得一些公司無法為員工發年終獎金，且大多數公司年終獎金縮水或和去年持平。

華人 鹿強身兼餐飲和旅遊業業者，這兩個行業受到疫情衝擊最大。他說，從2020年至今，什麼節都沒慶祝。以往聖誕節還會有派對和抽獎，過年還會請大家吃飯聚餐，今年完全沒心情；生意慘淡，員工也能理解。現在就等著第二批紓困金解圍，如果拿到錢還能撐半年，否則真不知道能撐多久。

華人朱先生所在公司，日前發通知給員工表示，因為2020年經濟不景氣，所以公司不會發年終獎金給大家，代之的是每人100元禮品卡。提及早就做好了心理準備，由於經濟不景氣，公司沒錢掙，老闆現金流有限，能發年終禮卡都是從手裡扣錢出來的。

保險 業也是經濟的晴雨表之一。保險業者張國興表示，南加保險業總體上並不好。很多從業人員都是從事人壽保險，尤其是以海外客人為主的保險業者更是辛苦。為了防疫，每個公司額外的運營成本增加，他在2020年就擴充辦公室面積，增加兩個新辦公室，讓所有員工保持安全工作距離。兩周前，公司還做了霧狀奈米消毒，幾個辦公室每消毒一次需要至少6000元。

根據他的業務，他認為華人社區有20%到25%小型企業在2020年結束生意，這個狀況比2008年還慘，2008年沒出現如此嚴重的企業倒閉，那時候是商家賠錢，現在是基本關門。民眾收入狀況也比以往差很多，從2014到2020年疫情前個人買保險拿政府補助，和不拿補助的比例是50：50 ，現在拿政府補助的則是90%。

至於年終獎金部分，張國興表示，他的公司去年12月31日發了年終獎金，以Profit Share的形式存入員工的退休金帳戶。他們發年終獎金的標準是以年資來分，而不是業績。金額和2019年一樣，通常在公司工作十年以上者至少有6000元。

牙醫診所也受到疫情的極大衝擊，但還是有發年終獎金給員工。一名醫師表示，年終獎金和去年基本持平，主要是意思意思，畢竟這一年大家都承受很大壓力。