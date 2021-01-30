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林英郎: 黃芳彥遺產若涉欺詐轉移 可追討

記者王全秀子╱洛杉磯報導
如果中華民國政府要追討黃芳彥可能會涉及遺產問題。（本報檔案照）
如果中華民國政府要追討黃芳彥可能會涉及遺產問題。（本報檔案照）

在南加州執業的林英郎律師，曾受中華民國政府之託在美追索黃芳彥涉案的款項。雖然黃芳彥已過世，但他表示，假若當初設立信託時是有意避免債務問題，涉及欺詐性轉移（fraudulent transfer），也有可能會被追討回來。

但林英郎說，黃芳彥自2008年潛逃至美國，剛開始中華民國政府及聯邦檢察官辦公室確曾對他展開調查，但12年來台灣政府已幾度輪換，目前不清楚台灣政府下一步動向，也無法預測是否還會追訴黃芳彥。

聯合新聞網稱，黃芳彥擁有美國綠卡極難引渡，2019年美國主動請台灣政府列出協助逮捕的逃美通緝犯名單，卻未指定黃芳彥。

從本報掌握的房產資料顯示，2019年黃芳彥將名下兩棟位於南加州爾灣的房產轉到信託中。以及他曾揚言，「如果FBI來抓 我就用槍自轟」，為他的死因留下懸念。

對此林英郎表示，黃芳彥能在美國滯留這麼久，對於美國地方法律應該是沒有任何違法行為。但FBI是否有介入則不方便透露。他僅表示，有聽說但沒有第一手資料，所以無法證實。

但他表示，多年前聯邦檢察官辦公室（United States Attorney's Office）是有調查，不過是否立案他不知情。他只了解到「聯邦檢察官辦公室從某些方面和台灣有合作，但不知道進行到了哪一步」。

林英郎於2012年金紀玖案、2004年前東帝士集團陳由豪提告陳水扁與妻吳淑珍案、以及多年前的力霸集團王又曾捲款案，均代表中華民國在美遞狀追討。2008年黃芳彥潛逃至美國後，台灣方面也曾與林英郎接觸提及此案。

林英郎證實，在黃芳彥逃至美國剛開始幾年，中華民國政府確曾和他聯繫過，委託追索黃芳彥涉案的款項，並且當時他們已經掌握了黃芳彥在美國的大部分財產，只是沒有採取下一步行動。至於台灣政府之後還要不要繼續追討，林英郎表示不清楚，他也很久沒有碰過這個案子了。

目前，黃芳彥已經過世，如果政府要繼續追討黃芳彥可能涉及遺產方面。即使這部分遺產進入信託，包括現金和房產是否會被追討？林英郎表示，這也要分情況，假若設立信託時是有意避免債務問題，涉及欺詐性轉移，有可能會被追討回來。

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