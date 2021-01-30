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黃芳彥車內找到手槍 曾向家人透露想尋短

記者王全秀子╱爾灣市報導
黃芳彥（中）在南加州爾灣自殺，警方在黃芳彥藏屍的汽車中找到了一把槍。（取自聯合新聞網）
黃芳彥（中）在南加州爾灣自殺，警方在黃芳彥藏屍的汽車中找到了一把槍。（取自聯合新聞網）

台灣前第一家庭陳水扁與吳淑珍的親信，因涉國務機要費洗錢案潛逃美國的前新光醫院副院長黃芳彥（Fan-Yen Huang），日前在南加州爾灣市（Irvine）舉槍自殺。爾灣警局29日證實在車內找到手槍，這把槍也登記在黃芳彥名下，而他名下不只一把槍。案發前，黃芳彥曾向家人透露過會自殺的想法。

爾灣警局日前回應本報時稱，洛杉磯時間27日下午12時41分，在爾灣某一商區後方的一輛汽車中發現黃芳彥遺體，而在此之前警方曾前往黃芳彥居住的公寓調查，且發現並擔心黃芳彥做出傷害自己的行為。

為何警方前往其公寓時，能判斷黃芳彥有可能會傷害自己？在他自殺前是否留下遺書？對此本報記者向警局發言人Karie Davies求證。Davies指出，黃芳彥的家庭成員證實，他的確曾有傷害自己的言論。並且還在公寓裡留下一些私人物品，表明他沒有回來的打算。出於對死者及其家人的尊重，警方不會詳細說明是哪些私人物品。

警方是在25日（周一）接到失蹤報告，根據橙縣法醫處信息，黃芳彥的死亡時間是26日上午8時15分。警方發現遺體的時間，則是27日下午12時41分。黃芳彥死亡後，長時間無人發現他的遺體，與案發地點較為隱秘有關。黃芳彥在爾灣MacArthur大道和Fairchild路交界處某一商區後方的停車場自殺。

雖然該商區停車場距離黃芳彥的住家僅三分鐘車程，但該地點靠近73號公路，周邊多以辦公樓為主，並非人流相對較大的商業中心（shopping center），也不是住宅區。目前正值新冠疫情期間，很多公司行號多居家辦公，因此停車場來往車輛及行人較少，比較不容易被人發現。

台灣有報導稱，黃芳彥的汽車中並未發現槍枝。Davies也做出回應，從黃芳彥藏屍的汽車中找到一把槍。但在美國合法持槍需要實名登記，Davies表示，黃芳彥名下不只一把槍。

新光醫院前副院長黃芳彥在美過世。（聯合報系資料照片）
新光醫院前副院長黃芳彥在美過世。（聯合報系資料照片）

黃芳彥 爾灣 汽車

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