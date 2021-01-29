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打疫苗副作用 確診者第一針反應大 無症者第二針反應大

記者王若然／洛杉磯報導
流行病學專家黃重德。（本報檔案照）
流行病學專家黃重德。（本報檔案照）

新冠疫苗正在全美各州積極施打中，針對疫苗的副作用也是眾說紛紜。自疫情爆發以來久處抗疫第一線的流行病學專家黃重德表示，據他觀察，得過新冠肺炎的人在施打新冠疫苗第一針時，會有較大的副作用；未得過新冠肺炎的人，在施打第二針時身體反應較大。

聖瑪利諾華人協會（Chinese Club of San Marino）28日舉辦線上講座，邀請流行病學專家黃重德醫師探討新冠疫情最新資訊。在談到民眾關心的疫苗副作用時，黃重德說，通過對身邊醫護人員的詢問和統計，感染過新冠肺炎的人在接種第一針疫苗時，身體有較大反應。

據他統計，15個感染過新冠病毒的人中，12人（80%）打第一針時有副作用；打第二針時，有一半的人感受到副作用。而在未得過新冠肺炎的人當中，40人中僅有二人在施打第一針疫苗後有副作用；有32人在第二針有較大的副作用。

針對這種情況，黃重德表示，可能是因為感染過新冠病毒的身體已經有了抗體，抗體會與疫苗發生作用，因此感染過新冠的人在施打第一針疫苗時反應較大。

對於新冠疫苗的副作用，黃重德說，相比於流感疫苗，新冠疫苗的副作用比其大很多。而兩款疫苗臨床實驗報告中寫明的副作用，也不是全部。他解釋說，副作用都靠市場反饋而非臨床研究。但是有時人們即使有副作用，也可能懶得上報給藥廠，因此目前新冠疫苗的副作用可能比已知的要大很多。他舉例說，他工作的醫院一位醫護打了疫苗後，一整天躺在床上「動不了。」

即使新冠疫苗有其副作用，黃重德敦促有機會打針的民眾盡快接種。他看盡新冠導致無數家庭支離破碎，認為不打疫苗會更慘。

對於有「三高」的老人，黃重德說，可以打也更應該打疫苗。但建議得過新冠的老人慎打疫苗，因為體內抗體可能與疫苗結合產生強烈的副作用，老人身體可能扛不住。另外，新冠肺炎患者康復後三到六個月內不必打疫苗，這些人體內有抗體，可以緩一緩再打。

目前，輝瑞疫苗和莫德納疫苗都報告說有效率在95%左右。而數字顯示，自身感染所產生的抗體高於疫苗有效率。有數字統計，感染新冠的6614人中，再染病者僅有44人，即自身染疫產生抗體有效率達99.335%。

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