黃芳彥買兩套逾百萬公寓都用現金 遺產受益人不需法院認證即可獲得

「The Plaza Irvine」社區為住商混合高樓，社區共有202個單位。（谷歌截圖）

涉嫌替中華民國前總統陳水扁 與其妻吳淑珍海外洗錢數億元，並於2008年底逃亡美國的前新光醫院副院長黃芳彥 ，在南加州爾灣市（Irvine）有兩套市值百萬元以上的高級公寓，且都是現金購入。據房產資料顯示，這兩套高級公寓產權目前均在黃芳彥本人名字命名的信託下。

房產資料並顯示，這兩棟房產都是在2019年放在信託下。地產經紀指出，這樣做的好處是，受益人（繼承人）將不需要經過法院的遺產認證程序（Probate），即可獲得房產。若房產未放在信託下，受益人（繼承人）將必需經過法院冗長的遺產認證程序（Probate），才可獲得房產。

與陳水扁一家淵源深厚的黃芳彥，在陳水扁卸任後，捲入SOGO禮券案、經營權案，也曾被列為扁案證人等，2008年來美後，特偵組多次傳喚未到，黃2009年改列被告，同年並發布通緝至今。

2008年11月3日悄悄離台的黃芳彥抵達美國，根據房產資料顯示，2008年11月11日他便完成爾灣距離405號公路不遠的住商混合高樓社區內一戶高級公寓交易，公寓所在的社區位於Jamboree和Campus路附近，距離爾灣加大 （UCI）車程僅五分鐘，靠近橙縣約翰韋恩機場（John Wayne Airport）。

房產資料顯示，該單位位於六樓，1675平方呎、兩房兩浴，2008年9月24日上市，當時價格是129萬500元，但最終是以現金價110萬元完成交易，據悉目前這套公寓市值130萬元。

房產介紹稱，那棟房子從客廳和主臥室陽台都可欣賞到自然保護區、日落等城市美景。 室內包括超過10萬元的設計師升級款，包括花崗岩櫃檯，大理石地板，義大利櫥櫃和頂級電器。社區是度假村風格，世界一流設施，包括兩個游泳池，先進的健身中心，俱樂部室和商務中心。「橙縣最豪華，最成功的高層社區。不要錯過這個獨一無二的房子」。

而他另一套房產是在同一個社區，於2010年3月4日成交。據房產信息來源，這套公寓的前房主因拖欠或其他原因被拍賣，黃芳彥以75萬元購入這套1781平方呎、兩房2.5浴的單位。由於是法拍屋，以致該屋以低於市價的價格成交。

前者是正常市場交易，以現金買下，名下沒有貸款紀錄；後者因為是拍賣屋，沒有細節公布，但地產界人士猜測是現金購入。這兩棟房子都是在以他本人名字命名的信託之下。

據悉這兩套高級公寓在同一社區，但不同棟建築，每套公寓每月的物業費（HOA）超過1000元，而普通情況下南加州的康斗（Condo）每月物業費也不過幾百元，甚至就在這個社區不遠處的另一個社區，同樣是高級公寓，物業費也只是500至600元，因此「每月超過千元的物業費，的確不是一般人能夠負擔的」。

但物業費高昂也有其原因，譬如住戶和訪客停車場分開，每層住戶僅能達到居住樓層與地下停車場，私密性和安全性更佳。健身房、游泳池、水療館、普拉提教室、會客區等應有盡有。社區周圍各式餐廳、超市等生活便利。

高級公寓所在的社區名為「The Plaza Irvine」，由三棟13層高的大樓組成，2007年陸續完工，全部住戶約202戶，單位有一房、兩房，從1300平方呎至2000呎不等，社區規畫完善。該社區目前有數個單位掛牌上市出租；和黃芳彥擁有的物業相同的戶型，目前市面上租金為每月4600元至4800元不等。