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黃芳彥身亡通緝令註銷 洗錢款難追

記者謝雨珊／洛杉磯報導
黃芳彥因捲入扁家海外洗錢案等多項弊案，2008年11月秘密赴美國，被特偵組發布通緝，期限至2034年。但專家稱通緝令將隨著他的死亡而被註銷。（本報檔案照）
黃芳彥因捲入扁家海外洗錢案等多項弊案，2008年11月秘密赴美國，被特偵組發布通緝，期限至2034年。但專家稱通緝令將隨著他的死亡而被註銷。（本報檔案照）

台灣新光醫院副院長黃芳彥，曾擔任陳水扁總統醫療團召集人，與扁家關係親密，是扁家親信。陳水扁卸任之後，黃芳彥因捲入SOGO禮券案、SOGO經營權案、扁家海外洗錢案等多項弊案，於2008年11月秘密遠赴美國，被特偵組發布通緝，期限至2034年。然而隨著黃芳彥28日被橙縣法醫室證實自殺身亡，南加律師蔡玟慧認為，他的通緝令似將隨著他的死亡被註銷。

至於黃芳彥生前被傳說攜帶扁家名貴的珠寶赴美，身後可能留下的巨額遺產是否涉及遺產稅？稅務專家呂旭明認為，他的不法所得已超過中華民國稅法規定的七年核課期間，再加上他已遭撤銷中華民國護照，法律上來說是台灣的非稅務居民，境外遺產不用被課稅。

「扁家海外洗錢案」因前總統陳水扁罹患失智、巴金森氏症、尿失禁，以有生命危險之虞，幾年前被高院認定健康不佳，所涉相關案件全都停審。黃芳彥被指控涉嫌為阿扁洗錢，捲款赴美的錢至今未被中華民國政府討回，通緝令也未曾被退回，有不少人關注這些錢是否將隨著黃芳彥的過世，而不再追究？

刑事律師蔡玟慧表示，黃芳彥涉及跨國洗錢，但他只是整個「扁家海外洗錢案」的其中一部分，不確定台灣方面是否曾尋求美國司法協助，也不確定台灣相關單位將計劃調查到哪個程度？台灣相關單位若認為繼續調查黃芳彥，有助於「扁家海外洗錢案」，黃芳彥捲款潛逃仍可繼續被追查。不過，黃芳彥現已身亡，通緝令將被註銷。

北美華人會計師協會創會會長林清吉表示，目前黃芳彥捲款赴美的財產，似乎沒有違反美國法規，因為美方沒有採取任何行動或起訴的跡象。黃芳彥是否將被託付的珠寶拿去變賣，老實說也無人知曉。他推斷黃芳彥滯留美國的財產，目前看來算是合法化。

曾在台北市國稅局工作、專門稽查國民資金匯往境外，是否屬於合法的會計師呂旭明表示，如果黃彥芳捲款赴美的財產屬於扁家，台灣地檢署需將財產回歸扁家，地檢署可以查扣其財產，並將其充公交還國庫。倘若滯美的財產屬於黃家，且美國也未向他起訴，財產在美合法的情況下，台灣要追討回這筆財產有些困難。即便追回了也可能課不到稅，中華民國政府算是「虧很大」。

呂旭明解釋說，黃彥芳涉及海外洗錢的案件發生在12年前，不法所得理論上必須課稅。然而，這筆所得已超過七年核課期間，再加上他已遭撤銷中華民國護照、也遭除籍，法律上來說是台灣的非稅務居民。根據中華民國稅法規定，境外遺產不用被課稅，因此就算追討回這筆款項，台灣也課不了稅。

黃芳彥 台灣 美國

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