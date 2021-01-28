洛縣重啟戶外用餐 疫情仍嚴峻 衛生局籲：不要掉以輕心

洛縣餐廳的戶外用餐服務將在29日重新開放。（檔案圖）

洛杉磯縣除餐館戶外用餐服務29日重啟之外，其他一些行業如美甲、理髮等都早於25日宣布在某些限制下重啟，但是洛縣 27日疫情 依然未改善，新增6917例感染案例，死亡人數307人。洛縣公共衛生局提醒商家和民眾，重啟後要繼續遵守防疫 規則，不要掉以輕心。

截至27日洛縣總確診人數為109萬1712例，死亡人數1萬5897人。不過住院人數持續減少，27日住院人數6026人，其中包括1542名重症病人。本月初住院人數一度達到8000多人，重症人數也一度飆升近2000人。

洛縣餐廳戶外用餐服務將在29日重新開放，美髮美甲等行業，則已於25日在客容量只能有25%之下，重啟室內運營。洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，每個人和企業必須繼續尊重預防措施，防止病毒傳播，沒人希望疫情繼續變得更糟，而防止病毒反彈的唯一辦法，就是繼續做好衛生防疫。

她希望重啟後各個商家能遵守容量限制、戴面罩和衛生防疫程序，同時她向居民發出警告限制聚會，特別是將到來的超級盃， 大家不能再重複過去的錯誤，如果超級盃發生群聚感染，那將是悲慘的。雖然州政府允許來自三個不同家庭的最多15人的戶外聚會，但居民不應該因此開始廣泛的社交活動。參加社交的人增加，疫情傳染機會也會增加。

洛縣健康服務局局長加利（Christina Ghaly）表示，儘管住院數字繼續朝著好的方向發展，但如果民眾變得鬆懈，感染案例很快會再次激增。她敦促每個人繼續保持安全。如果大家放棄限制傳播的努力，醫院系統很容易再次變得不知所措，不能讓這種事情發生。

洛縣疫苗需求大，預計下周將收到約18萬8000劑的疫苗。