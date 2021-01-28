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紐森取消居家令 專家批恐引爆新疫情

編譯組／綜合報導
加州州長紐森25日宣布，取消加州正在實施的居家令。(Getty Images)
加州州長紐森25日宣布，取消加州正在實施的居家令。(Getty Images)

加州州長紐森25日宣布，取消加州正在實施的居家避疫令(Stay-at-Home order)，讓商業重開，包括餐館可以恢復戶外用餐。這項決定來得突然，令不少專家感到意外，立即招致不少批評。聖荷西信使報26日發表社論，指責紐森不負責任，在此時取消居家令，不但沒有依據，而且嚴重妨礙加州結束疫情危機的能力，這是紐森連串失誤後最新的一次嚴重失誤。

社論指出，雖然剛過去的周末，加州的新增確診病例有所下降，但從整體疫情看，根本不足以到達取消居家令和重開商業。以目前的情況看，取消居家令，大有可能引爆新的疫情。

「加州離開脫險之期還很遠。」例如，23日全加州加護病床仍然只有4.5%有空，南加包括洛杉磯縣和聖地牙哥縣的加護病床仍然是0%，聖荷昆谷也只有4.5%。灣區有23.4%，那是一大進步。但加州大多數衛生官員都認為，目前的情況不適宜取消居家令。

除了加護病床不足，加州過去七天平均每天的新增確診病例，雖然比12月22日的高峰下降了43%，但24日那天的單日新增確診病例仍達2萬5576例。這是比加州疫情爆發以來的任何時間都高出兩倍半。

過去七天的平均每天死亡人數，比1月15日的高峰只減少了5%，仍然比加州疫情爆發以來的任何時段高三倍半。

過去七天，加州的確診率下降至8.1%，這也是明顯的改善。但這個確診率仍是十分高，是今年5月至1月中的最高點。

此外，令專家擔心的是，加州發現多種變種病毒。南加州發現稱為「CAL. 20C」的變種新冠病毒，傳播速度比現有病毒更快。加州又已發現南非和英國的變種病毒。這些變種病毒都值得關注，因此它們有可能在加州造成新疫情。

彭博新聞所做的50州疫苗處理率排名顯示，加州上周的疫苗處理率只有37.3%，在50州中排第50，與明尼蘇達(39.8%)，維吉尼亞(40.2%)和阿拉巴馬(41.1%)，同屬包尾，表現最差。

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