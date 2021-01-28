打完第二劑 華裔治療師嚴重腹瀉「在馬桶上過一天」

華裔呼吸治療師陳詩閔不久前接種莫德納 (Moderna)第二劑疫苗。（陳詩閔提供)

新冠疫苗 正在全美各地施打，有些民眾近期開始陸續接種第二劑疫苗，並有人打完第二針驚然發現對疫苗的副作用「超有感」；華裔呼吸治療師陳詩閔，打完莫德納 (Moderna)第二劑新冠疫苗的當天，就出現手臂痠痛、頭頸疼痛等輕微症狀，沒想到隔天上午突然腸胃絞痛，嚴重腹瀉，跑廁所無數次，無法正常上班，形容那天「根本是在馬桶上度過」。

陳詩閔在臉書上分享打完第二劑疫苗的經歷，不少打完第二劑疫苗的民眾看了，紛紛表示「有同感」。陳詩閔受訪時表示，在施打莫德納的第一劑疫苗後，身體感到有些疲憊，沒有特別的異常感，休息半天就沒事了，第二針則需隔28天再打。

陳詩閔抱著平常心打完第二劑，後半天就開始手臂痠痛，肌肉 痠痛，頭頸及背部也痠痛，半夜胃寒睡不著覺，吞了一顆止痛藥。隔天上午她突然腸胃絞痛，無論吃什麼都得跑廁所，嚴重腹瀉。基本上接種完第二劑的後兩天十分難熬，副作用比一般的預防針多，不過為了保護自己及他人，認為打疫苗是非常必要。

陳詩閔為呼吸治療師，看到醫護人員在醫院裡拚了老命在救人，深刻體會打疫苗對減緩醫療系統負擔的重要性。新冠肺炎 使許多人無法立刻取得醫療資源，施打疫苗不光可降低民眾被染疫的風險，也可減少病人染疫後變成重症的機率。她說，只要能減少病人進入重症病房的機率，將對醫療系統有大幫助。

流行病學醫生黃重德年齡逾65歲，不久前剛打完第二劑疫苗。他打完兩劑之後，除了全身痠痛之外，沒有太強烈的不適感。他說，通常新冠疫苗第二劑的副作用，比第一劑的副作用強烈，不過打疫苗之後的不適感是因人而異，像是有醫院的護士，打完第二劑後，發燒到華氏104度，也有護士在床上休息兩天才感到緩解。倘若出現不適感，建議可吃止痛藥減緩，多數副作用在兩天內會消失。

針對有些長者擔心新冠疫苗副作用太強恐致死的疑慮，黃重德說，新冠疫苗副作用確實比一般預防針要強。建議65歲及以上長者若沒染疫，最好在諮詢家庭醫師後再施針。曾經確診過的長者，最好隔三個月後，待體內抗體減弱後，再施打疫苗，以降低因副作用過強致死的可能性。建議民眾諮詢家庭醫師，是否可做血清試驗檢測，了解體內是否有新冠肺炎病毒抗體。

黃重德表示，疫苗是減少病毒傳播的好工具，建議民眾能打疫苗就打，減少新冠肺炎病毒擴散，亦可降低病毒基因突變的機率。

根據聯邦食品暨藥物管理局（FDA）數據顯示，民眾施打輝瑞 (Pfizer) 疫苗常見的副作用，包括頭痛、肌肉痠痛、寒冷、關節痛、發燒、施打疫苗部位腫脹等。施打莫德納疫苗的常見副作用與輝瑞疫苗差不多。普遍來說，施打第二劑疫苗的副作用比第一劑有感。數據也指出，55歲及以下的民眾，施打輝瑞疫苗所產生的副作用較輕微；65歲及以上的長者，施打莫德納疫苗，所產生的副作用較不強烈。