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法界促紐森 任命劉弘威為加州檢察長

記者黃少華／舊金山報導
劉弘威獲眾多司法界資深人士的支持。（圖片取自加州最高法院官網）
劉弘威獲眾多司法界資深人士的支持。（圖片取自加州最高法院官網）

加州14名退休法官近日聯名致信州長紐森（Gavin Newsom），要求任命加州最高法院華裔大法官劉弘威（Goodwin Liu）為加州檢察長，填補貝塞拉（Xavier Becerra）擔任聯邦衛生服務部長後留下的空缺。劉弘威自2011年起擔任加州最高法院大法官。

現年51歲的劉弘威，出生在喬治亞州，父母劉文彬、蔡洋清都是1960年代來自台灣的第一代移民，當時美國政府歡迎移民醫師到醫療資源缺乏的地區服務。劉弘威原任柏克萊加大法學教授，2010年曾被歐巴馬總統提名為聯邦第九巡迴上訢法院法官，但參院未通過任命。加州州長布朗於2011年任命他為加州最高法院大法官。

14名退休法官中有三人曾在加州最高法院擔任大法官。包括：陳惠明（Ming Chin）、韋德加（Kathryn Mickle Werdegar）、莫雷諾（Carlos Moreno）。他們稱讚劉弘威具有「真正的智慧和法律專長」。

聯名信稱：「任命劉弘威法官為檢察長，將有力地表明你（紐森）對多元化、卓越和法治的承諾，以及你希望加州人民擁有一流法律界代表的願望。他將與你並肩作戰，駕馭和克服加州和我們國家面臨的前所未有危機。」

撰寫這封聯名信的加州北區聯邦地區法院退休法官福格爾（Jeremy Fogel）透露，總統拜登提名貝塞拉擔任聯邦衛生服務部長時，他一直與劉弘威合作推動一個研究聯邦法律事務專員多樣性的項目。福格爾認為，劉弘威如果擔任加州檢察長，在刑事司法系統種族不公等問題上「可以更直接、不道歉地參與」。

聯邦國土安全部前部長、加州大學前任總校長納波利塔諾（Janet Napolitano）日前也向紐森喊話，呼籲紐森效仿拜登提名聯邦上訴法院法官賈蘭德（Merrick Garland）擔任聯邦司法部長的模式，任命劉弘威為加州檢察長。

加州檢察長一職經常是更高民選官員職位的重要階梯。曾於2011年1月3日至2017年1月3日擔任加州檢察長的賀錦麗（Kamala Harris），在2016年成功競選聯邦參議員並於2017年就職，又在2020年11月當選副總統並於2021年1月20日宣誓就職。從2017年1月接替賀錦麗擔任加州檢察長的貝塞拉，則被總統拜登提名為聯邦衛生服務部長。

不過，劉弘威迄今為止沒有公開表達過仿效前任走上政壇的願望。

紐森沒有透露何時會公布貝塞拉的繼任者。貝塞拉暫時沒有辭去加州檢察長一職，因為他在聯邦參議院的確認聽證會，可能還要幾周甚至更長時間。

加州最高法院上周駁回了聖伯納汀諾縣對紐森「居家避疫令」的質疑。根據法庭紀錄，劉弘威沒有參與判决。雖然法庭紀錄沒有給出劉弘威回避的理由，但這可能是一個訊號，說明紐森正在權衡是否任命劉弘威。

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