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加州解除居家令 大部分縣將重回紫色級 可恢復戶外用餐

開放戶外用餐 趕上春節華商樂

記者張宏／洛杉磯報導
米其林餐廳那家小館在春節期間推出年菜套餐。（那家小館提供）
米其林餐廳那家小館在春節期間推出年菜套餐。（那家小館提供）

農曆春節前，洛縣府宣布開放餐廳戶外用餐，讓南加華人餐飲業者大呼意外驚喜；多數業者得到消息後開始忙著租帳篷、找員工和修改年夜飯菜單，忙的不亦悅乎。也有餐飲業者擔心像上次一樣，開放沒多久又被喊停，還有業者壓根放棄戶外用餐。

上海灘餐廳老闆鹿強表示，錯過了聖誕節和新年，終於趕上農曆新年。他得到消息後，迫不及待聯繫租棚子和修改年菜菜單。往年過年都會推出寓意吉祥的春節套餐，今年會按照慣例推出年菜套餐，但考慮到多數是小家庭規模的聚餐，套餐分量會從十人到12人份減少到六人份。套餐價格也不增反降，因為現在大家都很艱難，提價很難。

他說，戶外用餐的棚子依然是租的形式，以防政府變來變去，屆時每個棚子會安置兩個火爐。他希望政府官員能腦筋靈活一些，放大尺度，直接開放堂吃，可通過限制人數、開門等方式來保證安全問題，因為現在天氣寒冷，純戶外太冷了。

米其林餐廳那家小館，之前搭建的戶外帳篷將再次派上用場。在春節餐廳推出兩人份90元的富貴臨門套餐、188元的吉祥如意套餐，和338元的金玉滿堂套餐，匯集龍蝦、鱈魚、海參等珍貴食材，如今能開放戶外用餐，更是讓大廚手藝有用武之地，顧客能在現場享受色香味俱佳的食物。為慶祝重啟，29日來用餐的民眾，消費滿58元送一道黑椒蘑菇雞。

米其林推薦餐廳江南春業者張師傅表示，還不知道開放戶外用餐的事，估計洛縣府不知道2月是中國的新年。如開放戶外用餐，他最首要的是增加員工，只是政府政策朝令夕改，員工很難隨叫隨到，人事很難控制。春節期間原計劃推出年菜外賣套餐，現在開放戶外菜單會做一些改變，增加更多菜色。比如蹄膀、松鼠全魚、清蒸龍虎斑、避風塘龍蝦、富貴叫花雞等，佛跳牆則要提前預定。

一直沒開放戶外用餐的888海珍大酒樓，將繼續保持外賣形式，經理Lucky表示，他們的客群不接受戶外用餐形式，所以不管政府命令怎麼改變，都會以尊重客人為優先。春節會推出盆菜和新年菜、年糕和蘿蔔糕等美食。

聖瑪利諾市議員黃文谷對開放戶外用餐則表示贊同。他說，這是件好事，否則大過年大家都沒錢賺，怎麼過年？沒有消費，經濟就不好，如今能在過年前開放戶外用餐，對商家和民眾都是好事。隨著疫苗接種範圍擴大，疫情也往好的方向走。不過建議大家還是要小心，因為生命只有一次。

米其林餐廳那家小館在春節期間推出年菜套餐。（那家小館提供）
米其林餐廳那家小館在春節期間推出年菜套餐。（那家小館提供）
米其林餐廳那家小館在春節期間推出套餐裡的黎麥五穀燒海參。（那家小館提供）
米其林餐廳那家小館在春節期間推出套餐裡的黎麥五穀燒海參。（那家小館提供）
農曆春節前開放餐廳戶外用餐，讓南加華人餐飲業者之前搭建的戶外帳篷再次有了用武之地...
農曆春節前開放餐廳戶外用餐，讓南加華人餐飲業者之前搭建的戶外帳篷再次有了用武之地。（本報檔案圖片）
今年農曆春節可在戶外享受年夜飯。（本報檔案圖片）
今年農曆春節可在戶外享受年夜飯。（本報檔案圖片）
江南春推出的佛跳牆年菜。（江南春提供）
江南春推出的佛跳牆年菜。（江南春提供）

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