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CDC：疫苗不足的情況 會持續到3月底

檢測點改為注射點 洛杉磯須承擔風險

編譯組／綜合報導

加州州長紐森（Gavin Newsom）1月15日宣布，道奇球場（Dodger Stadium）作為新冠肺炎疫苗大規模接種站，預計每日替1萬2000人接種疫苗。然而過去八個月來，球場是全美最大新冠肺炎檢測點，至今進行超過百萬次檢測，近期更每日進行超過1萬次檢測。「在關閉一個檢測點，開闢另一個疫苗接種點」的同時，不少人擔心，檢測能力會因此降低，恐使被感染者更可能傳染給他人。

洛杉磯時報報導，當道奇球場轉為疫苗接種站時，洛縣政府的檢測能量，減少了三分之一。

但洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）說，此情況至目前為止尚未發生。自道奇球場轉成為疫苗接種點以來，洛縣感染率已下降，對檢測需求也下降一半至三分之二。他承認道奇球場改為接種地點仍有風險，但洛市願意承擔這種風險，因疫苗最終會解決此問題。

許多專家都認為，優先接種疫苗而非進行檢測，是正確作法。

加州新冠肺炎檢測組成員之一，在南加大Schaeffer衛生政策與經濟中心任職的Bob Kocher說，擺脫當前危機最好的方法是戴口罩，每天減少接觸人群與接種疫苗，有必要替疫苗接種成立更多站點。

當前新冠肺炎有趨緩趨勢，但情況依舊嚴峻，且病毒突變株可能引發新的疫情，一些公共衛生官員認為，檢測與疫苗同樣重要。

如何在疫苗和檢測等業務間取得平衡，對加州和全國公共衛生官員來說是一大挑戰，因這些業務需利用相同的資源，尤其是行政管理和紀錄保存相關人員。

對疫苗接種場所來說，每日計畫從冷凍庫中取出多少劑量的疫苗紀錄至關重要，「否則第二次劑量可能因此搞砸」，舊金山加大流行病學家George Rutherford說。

北加州馬德拉縣（Madera）公共衛生官員Sara Bosse指出，加州各縣已要求紐森在當前預算中提撥4億元，幫助支付建立疫苗接種點費用，包括設施、安全、數據輸入人員與臨床醫師等。他們還尋求2.8億元用於檢測，4.4億元用於疫調和住房，保護易受感染的居民。

此外，總統拜登宣布建立100個由聯邦支持的疫苗接種站，分配500億元擴大檢測範圍的計畫。

賈西提說，洛杉磯市有能力增加更多移動檢測站。而市、縣和州相關單位也在討論合作，以擴大南洛杉磯博覽會公園（Exposition Park）檢測能量的可能性。

聖地牙哥縣衛生與公共服務局發言人Sarah Sweeney說，該縣由於疫苗和檢測人員配備面臨挑戰，他們正招聘人員滿足需求。

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