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無視堂食禁令 爾灣美式、亞洲餐廳生意火紅

記者王全秀子╱橙縣報導
位於爾灣市的韓國燒烤店，無視不能堂食的衛生禁令，仍然開放。（讀者提供）
位於爾灣市的韓國燒烤店，無視不能堂食的衛生禁令，仍然開放。（讀者提供）

南加疫情大爆發，多地醫院情況告急，沒有足夠病床收容病人，按照州政府規定實施居家避疫，餐館不得提供堂吃和戶外餐區，但屢屢傳出老美餐館為生存，無視衛生禁令，寧可以身試法，仍然開放戶外甚至室內用餐。華人聚居的爾灣市一處商圈近日有美式和亞洲餐館提供堂食，生意火紅，似乎很難看到民眾對病毒的畏懼。

位於橙縣杭廷頓灘（Huntington Beach）、洛縣曼哈坦灘（Manhattan Beach）的老美餐館在去年底就開創先例，照樣維持戶外用餐，迎來不錯的生意。同樣為了生存，慢慢有其他餐館效仿。

家住洛杉磯縣的林先生，日前在社交媒體上看到橙縣一家韓國烤肉連鎖餐館開放堂食，感到非常意外，這間餐館有兩家分店，分別位於爾灣市（Irvine）和聖塔安那市（Santa Ana），林先生看到有民眾光顧聖塔安那分店，並且在網路上分享大快朵頤的照片，以及近期留言評論，讓居家數月，完全沒有外食過的林先生非常心動。

林先生表示，他正好在16日有事前往爾灣，決定辦完事後去一探究竟，如果這間韓國烤肉分店還在營業，他想試試。這間韓國烤肉位於Jeffrey路和Alton Pkwy路的一個商圈，裡面還有其它美式餐館、超市等。韓國燒烤店的正門並沒有開放，從停車場一眼望過去以為店家關門了，走近一看，店家在門口豎著一塊招牌顯示，陽台餐區限人數開放，並示意客人入口在陽台（patio）處。

韓國燒烤店冒險營業但生意卻非常火紅，林先生表示，他在下午4時30分左右抵達，發現前面至少還有十桌客人在排隊，用餐區不僅在戶外陽台，他發現室內也有一部分區域可以用餐。只不過靠近正門的那一排座位，從餐館外部可以透過玻璃窗看到，也許店家還是不想那麼招搖，所以玻璃窗能看見的區域沒有開放，但靠近餐館廚房的內部區域，則已經開放給顧客用餐，並且大部分都有客人入座。

餐館裡的顧客還不少，但主要是洋人面孔，亞裔顧客大概30%左右，以年輕人為主，甚至還有老美新手父母，帶著襁褓中的嬰兒來吃飯。林先生表示，服務員全程都戴著口罩，有的還是戴著KN95口罩，也有服務員在點菜時會主動與客人保持一段距離，他體會到服務員和業者「即便心有餘悸，但為了賺錢和生存也沒有辦法」的心情。

林先生表示，吃完飯大約晚6時左右，走出來發現韓國燒烤店旁邊的一家美式餐館也在營業，戶外餐區也基本坐滿，生意同樣火紅。他說，這樣的情況不在少數，日前還看到爾灣的一位朋友在朋友圈上曬圖，該市一間甜品店也沒有那麼嚴格執行不能堂吃的規定，朋友去買甜品時看到就有客人坐在店內一邊看電腦一邊吃甜品。林先生稱，他想大概是大家對疫情已經麻木，無所畏懼了吧。

許多年輕人對疫情感到麻木，忍不住要外出用餐。（讀者提供）
許多年輕人對疫情感到麻木，忍不住要外出用餐。（讀者提供）
業者和服務員為了生存，也不得不冒險營業提供服務，許多顧客也已經在家憋壞了，因此餐...
業者和服務員為了生存，也不得不冒險營業提供服務，許多顧客也已經在家憋壞了，因此餐廳生意非常火紅。（讀者提供）
橙縣的韓國燒烤店仍然開放。（讀者提供）
橙縣的韓國燒烤店仍然開放。（讀者提供）
走過這條通道，就是韓國燒烤店的陽台餐區，較為隱蔽。（讀者提供）
走過這條通道，就是韓國燒烤店的陽台餐區，較為隱蔽。（讀者提供）

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