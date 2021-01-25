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長堤施鐵腕 切斷拒絕停止戶外用餐餐館瓦斯

編譯組╱綜合報導

洛杉磯時報報導，長堤市政府近期針對依舊進行戶外用餐業務的餐館，祭出切斷瓦斯服務的執法行動。然仍有部分商家「寧可被罰，也不願關門」。

數週以來，在長堤經營餐館的Dana Tanner，在區域性居家避疫令下，仍持續經營戶外用餐。她說，23日下午市府工作人員出現時，她仍有兩桌客人，但工作人員隨即關閉店裡的瓦斯。

此外，她還收到包括九次輕罪指控，但Tanner仍拒絕關門。「我已看到人們失去生計造成的損害，我拒絕成為他們。」

她從儲藏室拿出一個檯面炸鍋，用起塵封已久的爐灶。「另起爐灶」的她，從Home Depot購買一個電熱水器，與她的廚師修改菜單。炸薯條和牛排無法上桌，改為煎餅與法式吐司等。第二天上午，Tanner重新將餐館改為提供早午餐。

長堤市府發言人Kevin Lee說，該市告訴Tnner，在命令之下她依舊會這樣做後，就關閉餐館的瓦斯。

洛縣對居家避疫令採取嚴格執法。該縣不到一個月時間內，出現有5000多名與新冠肺炎相關的死亡病例。23日新增加1萬537病例，269人死亡。

Tanner說，她的13名員工中，並無人確診，若他們暴露於病毒下，需重新檢測為陰性，才能恢復工作。「我們非常謹慎」，她說。

長堤 居家避疫 檢測

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