入境管制1月26日起更嚴 僑民急返美

搭機來美的旅客必須出示三天內新冠肺炎檢驗陰性報告證明，不少在國外的美國人趕緊訂票返美。（記者謝雨珊／攝影）

美國祭出更嚴格邊境管制措施，自1月26日起搭機來美的旅客，必須出示三天內新冠肺炎檢驗陰性報告證明。未能提供篩檢報告或已康復文件者不得登機。考量繁雜的搭機前置作業，不少在國外的美國公民 或綠卡居民趕緊訂票返美，有些原計畫返鄉過年的僑胞也打了退堂鼓。

洛杉磯的張先生因為疫情在家悶了大半年，去年聖誕假期決定返台放假。經過兩周「正常」生活，張先生開始思考，是否應該繼續待在台灣 遠距辦公。無奈全球各地疫情似乎沒有減緩跡象，美國又推出嚴格邊境管制，要求出示三天內新冠肺炎檢驗陰性報告，張先生趕緊訂下1月26日前的機票返洛。

他表示，台灣的新冠檢測 自費額非常高，每人自費需花7000元台幣（約250元美金）。考量金錢及麻煩過程，故決定放棄在台遠距辦公，訂票返洛杉磯。

住在鑽石吧的邱女士考慮是否該回台過年放假，聽聞返美需提供陰性檢測報告決定作罷。邱女士表示，已多年沒回台灣過年，在美國待在家中悶得慌，很想返台感受過節氣氛。然而，返台搭機需提供三日內陰性檢測報告，自費約80元至250元不等。現在返台機票不便宜，平均要價近2000元，再加上台灣自費檢測需花費約250美元。返台過年整趟光是飛機及檢測報告，就得花上約2500元，比平常返台花費增一倍多，邱女士決定乖乖待在美國家中。

從台灣飛往美國的航班多為直飛，只要民眾在航班起飛前三日採樣，並取得陰性檢測報告均可登機。

據中國國際航空公司發出的公告，民眾提供的檢測報告採樣時間，不能早於前往美國航班起飛時間前三日。搭乘一個或多個中轉航班前往美國，在滿足聯程航班和各段轉機時間不超過24小時情況下，新冠檢測採樣日期，可在聯程航班的首個航班起飛前三日內。若多個航班或其中一個銜接航班的中轉時間超過24小時，新冠檢測採樣時間，必須在抵達美國的那個航班的起飛時間前三日內完成。據悉，搭機赴美的旅客提供的新冠陰性檢驗報告必須是英文版本。