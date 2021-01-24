聖伯納汀諾打疫苗 輕鬆快捷

聖伯納汀諾縣開始開放65歲以上人士施打疫苗。奇諾岡居民楊先生21日到場接受注射。（楊先生提供）

與洛杉磯縣和橙縣相比，聖伯納汀諾縣居民在接受新冠疫苗注射時，似體驗著稍爲輕鬆快速的注射經歷。

奇諾岡華裔居民楊先生21日到聖伯納汀諾縣公共衛生局接受疫苗注射，從出家門到回到家，全程兩個半小時。聖縣1月14日就宣布開放給65歲及以上的人士施打新冠疫苗。

聖伯納汀諾的新冠疫苗最大的施打中心，設在該縣公共衛生局内。其他的注射點還包括ARMC Family Health Center–McKee、ARMC Family Health Center–Westside Clinic、Loma Linda University Health、Redlands Community Hospital、San Antonio Regional Hospital、Mountain Community Hospital等六家醫院和地方診所。

楊先生表示，疫情 凶猛，雖然他平常經常鍛鍊，身體良好，但畢竟已上65歲，加上朋友多，家裏出入的年輕人不少，還是相當擔心受疫情感染，所以一直很關注什麽時候輪到他打疫苗。一周前聽到65歲或以上人群，可以接受疫苗註冊之後，馬上到網上預約。

開始兩天全都是滿員，一個空位都沒有。由於打疫苗心切，他每天一有時間就上網查詢，終於等到有一天大規模開放預約，且一直可以預約到本月底，並有很多日子可以選擇，讓他喜出望外。和他預約同一天同一地點大約在80人左右。不過楊先生表示，這個空擋只有短短半天，他的一些同齡朋友獲信後也上網預約時，發現又人員已滿，預約不上。

21日如約去打針。楊先生上午11時許出門，12點左右到達聖伯納汀諾縣公共衛生局。現場員工首先為所有預約人員測量體溫，同時詢問近日身體狀況以及是否接觸過感染人員等，確保沒有發燒和身體異常，之後要求出示預約信息，才能開始排隊。

排隊進入正式的注射大廳前還要填寫聯邦疾病防治中心 （CDC）專門的注射表格，包括駕照登記個人住址和年齡信息等。從排隊到接受注射，楊先生花了1小時15分鐘。接受注射後的所有民眾，都應醫師要求在現場停留至少15分鐘，以觀察是否有嚴重不良反應。據現場醫護人員表示，施打後的15分鐘至半小時，通常是疫苗反應最爲激烈的時段。楊先生觀察表示，21日和他同一時段注射的人員中似乎都沒有出現意外情況，大家都表現平靜。

他的感覺「就像打流感疫苗 差不多」，「就像手臂被蚊子叮了一下」，除了手臂稍感痠疼之外，暫時沒有其他不良反應。

據聖伯納汀諾縣公共衛生局表示，目前聖縣收到的疫苗為7萬5900支，到21日爲止已注射3萬8770支。目前所有65歲以上的居民和縣府員工都可以預約施打。預計下一階段的疫苗將很快到達，届時主要施打對象包括65歲以上居民，教育工作者，孩童護理人員，緊急服務行業人員包括警察和消防員等，農業及食物供應行業人員，交通和物流人員，工業、住宅和商業管理人員，庇護所服務人員，監獄人員和無家可歸的遊民等。