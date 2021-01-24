加州新冠疫苗短缺 估僅65歲以上長者6月前能完整接種

新冠肺炎疫苗 接種計畫進行五個多星期以來，加州 幾乎無足夠的劑量滿足需求，民眾愈來愈焦慮。特別是加州州長紐森（Gavin Newsom）日前將400萬65歲至74歲之間的居民，增加至首批排隊接種名單上，更增加各縣市接種的紊亂。

州代理衛生總監潘靄（Dr. Erica Pan）說，加州每周僅能施打40萬至50萬劑疫苗，按照這種速度，只有65歲以上人群，才能在6月前得到完整的疫苗接種。

KTLA電視台報導，加州58個縣中，接種系統各不相同。如洛縣 和橙縣在道奇球場和迪士尼樂園設置大規模疫苗接種點，向65歲以上人群注射疫苗，而舊金山主要以醫院系統，替75歲以上者施打。某些縣則以急救人員，零售商員工和農場工人施打疫苗等。

這些「各自為政」的接種系統，意味著「部分縣市老齡人，羨慕他縣人有疫苗可接種，自己不知道何時才能輪到。」

包括73歲的前州長史瓦辛格，先前在道奇球場接種了疫苗，讀著他電影中之名台詞「如果你想生活，請跟我來。」但並非人人都能像他一樣。

橙縣年長居民Sam Burd上周上網預約，填寫三頁後，只得到「沒有疫苗」的答案。兩天後再上網，發現州的某個預約網站關閉，如今只能在阿拉米達縣註冊，並定期致電凱薩醫療詢問。

加州公共衛生廳疫苗發言人Narrel Ng表示，加州、全國甚至全球的現狀是，沒有足夠疫苗滿足需求。

擁有加州近四分之一人口的洛縣，首席科學官Paul Simon說，洛縣需在15萬劑量的基礎上增加三倍以上，才能在夏天達到成年人75%，即600萬人都能接種。