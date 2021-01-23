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一頓飯 年輕姊妹雙雙感染

記者楊青／洛杉磯報導
LL和妹妹雙雙感染新冠病毒，隔離十多天後雙雙轉陰，目前已恢復活力去猛獁山滑雪。（LL提供）
LL和妹妹雙雙感染新冠病毒，隔離十多天後雙雙轉陰，目前已恢復活力去猛獁山滑雪。（LL提供）

一頓飯而不幸染上疫毒，華人姊妹在節日聚會中雙雙中招，所幸年輕體健，隔離十多天挺過難關，不過疫情傳播之快，周邊朋友和家人想想都怕。

聖瑪利諾華人協會理事LL說，「節日期間相約到一個朋友家聚餐吃飯」，因爲長期居家避疫，大家都希望年底節日聚一聚。本來相約十人左右，但實際到場人數更多些。大家非常小心，吃飯前所有人一直帶口罩，也保持距離，只是在吃飯期間才取下口罩。

但萬萬沒有想到聚會回家3天後，參加聚會的一位好朋友打來電話，說自己檢測出新冠感染陽性，要她和家人也趕緊去檢測一下。LL當天下午去檢測也是陽性。她仔細回憶當天聚會唯一的漏洞，可能是吃飯時接受了朋友碗中的食物。她記得當時那位朋友拿多了一些菜，感覺可能吃不完又不想浪費，問她要不要？她當時答應了，這些食物就從朋友的飯盤到了她的碗中。聚會第二天，在尚被未告知之前，LL約了妹妹一起吃火鍋。這也是在發現染疫之前，LL和妹妹唯一一次近距離的食物接觸。

「好在我的感染症狀不是很明顯」，LL表示，除了感覺有點鼻塞和胃口差，沒有失去味覺，只是感覺餓，但沒吃幾口就吃不下去了。在測出感染的第四、五天左右，她一度感覺頭有點昏昏沉沉，但吃了兩片頭痛藥睡一覺之後，又感覺恢復了精神。LL表示，在自己測出陽性後，先生和兩個孩子也去測試，所幸結果都是陰性。

測出感染後，LL一直在自家隔離，也和同時被感染的幾位朋友電話和微信交換抗疫心得，吃一些中成藥清熱解毒，將自己關在獨立房間，晚上等家人休息後才出來活動。但白天，都是分開飲食，也避免身體接觸。所幸在此期間，其他家人都沒有感染。大約兩周後，她和妹妹再次檢測均已轉陰。

親自經歷了感染和脫疫過程，LL表示，她自己的感染症狀不明顯，但據她所知，被感染的男生比女生症狀更明顯，她的一對朋友夫婦，先生住進了醫院，太太只是低燒好幾天。不過LL表示，新冠病毒的傳染速度和力度還是讓人害怕。

檢測 華人 微信

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