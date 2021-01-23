專家：染疫危害無關年齡 病毒株强弱是重點

華人姊妹雙雙染疫又雙雙痊癒，讓周邊一些朋友慶幸「新冠病毒對年輕人不能怎樣」。不過知名流行病專家指出，新冠病毒感染和危害與人的年齡和身體狀況無大關係，最重要的是看你碰到的病毒株毒性强大還是弱小，有人幸運碰到弱小的病毒株可轉危爲安；有人不幸遇到强大的病毒株則大難臨頭。病毒永遠是個未知數，千萬不要有僥幸心理。

洛杉磯知名流行病專家黃重德醫師表示，室内空氣不易流通，而且人多聚會不容易保持六呎社交距離 ，如果是餐聚大家難以維持戴口罩狀態，在這種環境下，相互傳染的機率大大增加，這也是政府倡導不聚會的主要原因。

黃醫師表指出，當一個人被傳染後，其第二、第三天的傳染力最爲強大，雖然被感染者的第二天或第三天才出現咳嗽等症狀，但此前已經開始傳染別人。值得注意的是，新冠病毒大多數的感染者並不表現出的嚴重的生病狀態，事實上高達80%的感染人群可以自己痊癒，只有20%感染者有機會發病。在20%發病人群中，約有30%需要住院治療，住院治療的人中有10%死亡。

黃醫師表示，受到病毒感染的人結果不一樣，主要不是因爲年齡大小或身體抵抗力强弱差別，因爲新冠病毒對從未感染的人來說都是一種新的病毒，都沒有抗體。病毒對人體危害不一，最主要的原因是他們碰到的病毒株毒性是强大還是弱小，有些病例是一人感染全家住進加護房(ICU)，但也有些人感染後全家安然無事，這就是病毒株强弱的區別。

「永遠不會知道你碰到的是强大還是弱小的病毒株」，黃醫師表示，這就像一個人愛開快車，有的人可能一直沒事，但經常開快車的事故發生率，一定與他開快車的頻率成正比。

黃醫師建議民眾繼續保持戴口罩、勤洗手、保持社交距離、不要長時間聚集室内，同時也特別提醒感染人群對家中老弱病殘人士，可能帶來極大的負面影響和健康危害。尤其是年長者以及哮喘、糖尿病 、肥胖 症和心血管病患者，他們的抵抗力較差，一旦被傳染，誘發併發症的機率非常高。