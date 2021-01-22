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目標70%長者！加州拚65歲以上打疫苗 6月底前完成

洛縣疫苗數量有限 長者赴約施打遭拒

記者謝雨珊╱洛杉磯報導
洛杉磯縣65歲及以上年長者，19日起開始登記接種新冠疫苗。（unsplash）
洛杉磯縣65歲及以上年長者，19日起開始登記接種新冠疫苗。（unsplash）

洛杉磯縣65歲及以上年長者，19日起開始登記接種新冠疫苗。然而不少人抱怨，預約施打疫苗過程十分混亂，登記網頁不是額滿就是故障，有些預約好的長者赴約卻遭拒絕。縣府官員解釋目前接種預約滿檔，有外媒指出，按照此速度進展，有些人可能得等到6月才可接種疫苗。

加州公共衛生局官員Erica Pan表示，倘若聯邦政府增加疫苗運送數量（每周運送30萬至50萬劑疫苗），疫苗接種將可更快普及化。她說，目前加州已取得約400萬劑疫苗，不確定何時會收到更多疫苗，強調州政府不保留疫苗。加州各縣分配到的疫苗有限，洛縣開放施打新冠疫苗數量有限，包括醫護人員和65歲以上人士總共只有5萬個名額。不過洛縣公共衛生局長費若承諾，打過第一劑的民眾，保證可施打第二劑，完成接種。

根據數據顯示，洛縣需超過400萬劑的疫苗，提供近80萬名醫護人員、130萬名65歲及以上長者完成兩劑接種。然而，開放接種疫苗至今，洛縣目前只收到85萬3650劑疫苗，下一批疫苗將在下周抵達，這批約有14萬3900劑，其中10萬6000劑用在民眾第二次的接種。也就是說，只剩下3萬7900劑疫苗提供長者及醫護人員施打第一劑。費若無奈表示，洛縣施打疫苗的速度及時間，完全得根據縣政府所收到的疫苗數量。

事實上，洛縣各大接種中心預約早已爆滿，有民眾上網登記接種，發現網頁上寫著「預約時間」，點擊進去後卻不能預約，像是被列為接種單位之一的Ralph's超市的網頁，就出現類似問題。有長者到場接種新冠疫苗，卻被告知只有醫護人員可施打疫苗，另也有人的預約時間直接被取消，種種問題都令當事人相當傻眼。洛縣政府官員解釋目前接種預約滿檔，請民眾耐心等候。

洛縣開放施打新冠疫苗名額有限。65歲及以上年長者可至網址vaccinateLAcounty.com登記，若無電腦和網路可致電833-540-0473（時間自上午8時至下午8時30分）預約。洛縣65歲及以上長者也可上carbonhealth.com/covid-19-vaccines預約登記。橙縣居民可上othena.com預約登記。河濱縣居民可上www.ruhealth.org/covid-19-vaccine登記預約。聖伯納汀諾縣居民可上sbcovid19.com/vaccine登記預約。范杜拉縣居民可上www.venturacountyrecovers.org/vaccine-information/portal登記預約接種疫苗。

65歲及以上長者預約登記後，需要在接種疫苗現場出示工作人員相關年齡證明文件，比如駕照、加州ID、MediCare卡、社安卡、軍人ID、護照等，以及可以證明是洛縣居民的合法文件等。

65歲及以上長者接種疫苗預約網站
65歲及以上長者接種疫苗預約網站

疫苗 洛縣 加州

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