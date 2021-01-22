排5小時打新冠疫苗 南加華人說值

夜間的道奇球場。（蕭先生提供）

洛杉磯縣20日開始替65歲及以上的人群接種疫苗 ；開打第一天，南加已有不少華人趕早完成了疫苗接種，然而施打疫苗的過程讓他們感到一言難盡。

影音來源：記者王若然

南加州居民蕭先生、蕭太太在洛縣開放疫苗施打註冊的第一天，19日就上網預約了疫苗接種。蕭先生說，19日下午查看時，網站上還有很多可以預約的時間，他就根據他和太太方便的時間，分別預約了20日下午4時30分和5時20分在道奇 球場（Dodger Stadium）打針。隔了大約二、三小時後，便收到簡訊和電子郵件發來的確認信。電子郵件中附有二維碼，因為在接種現場需要掃描該二維碼。

到了20日，經過當天早上打過疫苗的朋友提醒，蕭先生和太太做好了排長隊的準備；他們準備了水果和乾糧、熱水，準備「長期作戰。」

然而事情比他們想像得糟，蕭太太說，接近道奇球場就開始排隊，但排了一小時連道奇球場的「影子」都沒看到，「長龍速度比牛步還慢。」她心想，慢上加慢的長路對於長者可真是一大考驗。在排隊過程中，看到有人下車趁著夜色鑽入樹林深處；還有車子內兩人下車交換位置，輪番開車緩解疲勞。

就這樣，從下午3時40分出家門，一直到晚上7時才排進道奇球場。進入球場，可能因為晚上人手不夠，有些帳篷已經關閉，以致關了幾條接種隊伍，難怪造成了大排長龍。

蕭太太說，輪到他們接種時，工作人員只掃了二維碼，沒有查看他們的證件，沒有問什麼問題，醫護人員上來消毒打針，「三秒鐘打完。」注射完成後，醫護人員發了小卡片，上面標註了打第二劑疫苗的時間。第二針疫苗也需要提前預約，整個過程都在車內完成，無需下車。打完疫苗，那時已經晚上8時多了。

蕭太太說，雖然排了很久的隊，但是打完疫苗，心裡安心很多。提及這是疫情 下在外停留最長的一天，「很是興奮。」預約時，有關方面只要了電話、電子郵件和家庭住址，很方便；施打疫苗時醫護人員也沒有多問，完全免費，她認為新冠疫苗很值得打。

蕭先生的好友林先生在了解打疫苗大排長龍的情況後，說「有被嚇到。」因此21日早上前去打疫苗的林先生，做好了「長期抗戰」準備。沒想到早上8時多出門，上午10時多就打完了。

林先生說，21日上午，雖然道奇球館外也大排長龍，但是車隊一直在行進當中，沒有停過，令他感到幸運。林先生也是洛縣19日開放預約的第一天，就預約打疫苗。他說，有可能是20日第一天開打，什麼事情都沒有準備好，導致排隊很久。而白天打針比晚上更快，晚間因人力減少，施打隊伍較少。打完之後，醫護人員要求他停留15分鐘，等到他無異樣才能離開。

林先生說，打完一秒後，心安了許多。直言現在新冠疫情如此嚴重，打了疫苗可以讓自己有所保護。

21日也剛打完疫苗的牟先生和太太表示，排隊很有秩序，打完疫苗感覺心安很多。對於許多擔心副作用不想施打的民眾，牟先生表示，不能「因噎廢食」，尤其是對於年長者，打疫苗很重要。