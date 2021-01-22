洛縣現場疫苗供不應求 臨時解凍應急

鑽石吧華人牙醫師Vivian盧，21日在波莫那會展中心疫苗注射中心為民眾打疫苗。（盧醫師提供）

洛杉磯 縣65歲以上民眾開打新冠疫苗 ，各地施打中心大排長龍人滿爲患，其中離聖蓋博谷東區華人 聚居地最近的波莫那會展中心施打中心，21日一度出現疫苗供不應求。因為到場人數遠遠超過預期，現場服務的醫護人員不得不臨時增加解凍疫苗，滿足等待人群。

鑽石吧華人牙醫師Vivian盧21日放棄周休時間，加入洛杉磯縣疫苗注射援助團隊，前往波莫那會展中心的疫苗中心，為65歲以上民眾打疫苗。盧醫師表示，當天除洛縣地區的醫護人員外，相當部分來自休士頓的護士也在援助隊伍當中。由於大量民眾排隊等待注射疫苗，每個施打中心都需要大量醫護人員，洛杉磯地區凡是有醫護執照的醫生和護士都可以前往幫忙。這些幫忙的醫護人員一般都已至少打過一針以上，沒有打過的也可以當天自己施打，以增加保護自己和公眾安全係數。

盧醫師表示，施打中心從上午9時開放，但醫護人員8時開始到場報名並準備。她當天清晨7時多就已到達，工作人員在現場擺放了很多橘色交通標誌，以方便車輛排隊入場。不少民眾清晨就前往排隊，等待個把小時才能入場，但10時以後達到的，一般15分鐘就可以輪到施打。早晨人潮過後陸續到達的民眾，基本不用等候，測量體溫，填寫相關表格等五分鐘就可以打到。

盧醫師表示，所有的人都要預約打針，人員到達之後報上名字，電腦系統就會出現預約清單，驗明正身之後進入正式的排隊行列。每位前往施打的民眾有需要提供身分證明以吻合預約信息。

雖然所有人都要預約，但近日部分施打中心還是出現預約與實際出現人數的落差。比如20日預約2400人，實際到場只有2089人，300多人沒有如約到達，造成相當多的解凍疫苗只能丟棄。但21日卻出現超過預期的人潮，本來也是同樣準備了2400針，但到下午3時左右，預備的2400針已全部用完，醫護人員不得不中途叫停，臨時緊急解凍針劑，半個多小時後，從新回復施打。

盧醫師說，目前洛杉磯縣不少疫苗注射中心可同時供應兩種疫苗，民眾可以選擇想打哪一種，但一些中心則只提供一種，比如波莫那會展中心21日就只有輝瑞疫苗。

洛杉磯縣目前的疫苗供應仍相當有限，希望有序預約，而且一旦預約成功，一定要如約施打，否則將造成疫苗浪費，因爲疫苗解凍之後如果無法在限定時間内使用，只能丟棄。公共衛生局同時提醒民眾照規預約，否則即便是完成預約，但如果條件不符，到場還是會被遣返，不予施打。