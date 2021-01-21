變種病毒傳染力強 恐讓加州復原希望落空

因為新冠而住院的病人雖然減少，但新型病株的出現卻令人擔憂。（洛杉磯時報）

包括疫苗開始接種、新任總統拜登加強防治，以及傳染率降低，都是加州 人終於見到疫情 曙光的契機，但專家警告，新的變種病株出現，開始在加州蔓延，可能會讓希望再度破滅，包括沙加緬度醫療區所轄各縣的放寬商業活動，都可能因為變種病毒而毀於一旦。

一些跡象傳達出令人欣慰的跡象，包括每日新增案例漸少，需要住院甚至住進ICU的人數也在減少。同時傳染數（R-effective）也開始降到1.0以下，代表每一個確診者傳染人數開始減少，顯示疫情終會有獲得控制的一天。但是傳染病學專家警告，大家都只能謹慎樂觀，因為增幅雖然減少，但還不夠明顯。

洛杉磯時報也指出，加州新冠確診案例19日正式突破300萬大關。整體而言，雖然近期內增幅縮小，但整體來看卻顯示倍增的時間越來越短。自去年3月疫情爆發以來，累計確診人數到11月才突破100萬，但12月底前就已經突破200萬，而突破300萬更只用了四周。

另外令人擔心的還有，感染力更強的變種病株出現。英國 發現的B.1.1.7病株，在聖地牙哥與聖伯納汀諾都已現蹤，只是目前感染者還不多。

聯邦疾病防治中心（CDC）警告，英國變種可能在3月之前就會變得更普遍，而且部分研究認為B.1.1.7的感染力比原始的病株高出50%，意味著一旦有人感染，傳播的會更快。

加州另一個變種病株為L452R，雖然L452R存在時間相對更久，但近期在加州卻突然盛行。基因分析顯示，加州12個縣，多數來自北加，都發現了L452R的蹤跡。但L452R在11月底至12月初的比例還在4%，到了12月中至1月初卻暴增到25%，顯示越來越多人感染到變種病株。