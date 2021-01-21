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疫苗誰不該打？效用多久？專家全解惑

記者李晗 / 舊金山報導
陳子平教授已經接種第一針疫苗。（陳子平提供）
陳子平教授已經接種第一針疫苗。（陳子平提供）

新冠疫苗的接種開始之後，有關疫苗的接種範圍群體、有效性都一直傳言紛紛。本報採訪了舊金山加大（UCSF）傳染病學教授陳子平（Peter Chin-Hong），以問答形式為讀者完全解惑。

問：大家都說要盡快打疫苗。有沒有什麼群體是不該打疫苗，或要格外小心？

答：的確有部分群體，相關的疫苗試驗和研究足夠。像是未成年人，以及懷孕、哺乳期的婦女，這部分群體對於疫苗的反應則尚未有「完整的研究」（fully studied）出爐。同時免疫系統有缺陷的群體，比如愛滋病患者，相關的研究也不夠多。但孕期婦女、免疫系統缺陷的患者，他們很多人都還是會選擇接種。

此外，一般接種疫苗之後，民眾都需要留醫觀察15分鐘左右，看看會不會有極強副作用或反應，比如像腫脹、呼吸困難等等。

問：打完疫苗能持續有效多久？

答：現在這個仍然有爭議。一般而言，打完疫苗10至12天後，疫苗就會開始生效。至於能夠有效多久，現在還沒有確切說法。接種了第二針之後，有效期會比較長。

大量的疫苗試驗者，比普通民眾要早半年到一年接種，他們這部分人的試驗結果，將會在未來提供更多數據。我相信接種了兩針疫苗之後，應該會有效長達數年。

問：接種疫苗之後，我還可能會傳播病毒給別人嗎？

答：現在也沒有足夠的相關數據和研究。的確在接種疫苗之後，民眾感染新冠病毒的可能性降低，但是否還是會成為攜帶傳播者則尚且未知。

直到大家都打了疫苗之前，目前大家還是要戴好口罩。如果是一群人內，全部人都已經是接種過疫苗的，那麼防疫措施確實可以寬鬆一些。但一旦去公共場合，還是要遵守防疫準則（戴口罩、社交距離等）。

所謂的「群體免疫」（herd immunity），指的是70%以上的人都打了疫苗。

問：疫苗對於變種病毒是否有效？

答：是的，仍然有效。輝瑞（Pfizer）在這方面已經有很多的數據。我認為其他的疫苗也一樣會對新型變種的病毒有用。需要指出的是，新的變種病毒，是原來的新冠病毒的新的變體（variant），不算是完全新的品種（strain）。如果是有新的變種病毒的話，傳染力更強，群體免疫的標準也就要從70%再提高。

疫苗 變種病毒 防疫

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