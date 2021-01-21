加州1天700疫歿 南加占六成

救護人員忙於運送染疫病人。(Getty Images)

加州 最近開始傳出疫情 減慢的消息，確診率下降了，住院人數減少了，但是目前的形勢可能是疫情曲線開始壓平，但疫情顯然仍處於高峰，未見大幅回降，因為19日的24小時內，全加州的死亡人數又創單日新高達700人，同一天的單日新增確診也達5萬7397例。另外流行病學家也警告說，英國的變種病毒 已傳入美國數周，由於這種病毒傳播速度快，所以這種病毒可能在未來數月引爆新一波的疫情。

加州衛生廳長加利(Dr. Mark Ghaly)19日說，過去一周加州的確診率跌至9.9%，住院人數也比兩周前減少，19日全加州住院人數已減至2萬零62人，因此這是加州的新希望，也反映出加州疫情的最困難的時刻已成為過去。加利也說，過去一周，加州的病毒傳播速度，也比前減慢了，跌0.95 (在1以上速度加快，在1以下則是減慢)。

但這種樂觀希望，被19日的700人病歿和單日新增5.7萬病例所沖淡，讓加州人更覺得目前正在轉折和反覆的階段。過去一周，加州平均每天確診3萬6600例，平均每天死亡473人，這個七天的平均數比單日700死和5.7萬例更能反映目前的情況。

加州的住院人數已連續多天下降，19日已減至2萬零62人，這自12月27日以來最少人住院的一天；19日的住院人數比兩周前減少了8.5%，但是仍然超過聖誕節之前的住院人數。

在灣區，加護病床仍有7.4%，但比州政府規定的15%仍然差了很多，灣區的病床要回升至15%以上，才能取消居家令。

加州的病歿人數大部分仍來自南加州，在19日的700人死亡中，186人來自洛杉磯縣，128人來自河濱縣，110人來自橙縣，這南加三縣就占了全加州這天死亡人數的60%。矽谷所在的聖他克拉拉縣，19日死亡人數達33人；聖馬刁縣18日的死亡人數也有15人。

聯邦疾控中心(CDC)的專家19日警告說，在英國出現的變種病毒(B.1.1.7)，已經傳入美國數周，由於傳播速度比美國現有病毒快70%，估計已開始在多州(包括加州)的社區中傳播，因此可能在未來兩三個月廣泛傳播，造成聖誕和新年之後的新一波疫情。CDC因此呼籲，民眾不要因為新年後的疫情開始減慢而掉以輕心，有必要加倍(redouble)小心防疫，包括保持洗手和戴口罩，避免與家庭外的人聚會，以及避免參加公眾聚會。

專家擔心，全美目前的疫苗發放一片混亂，在聯邦政府已發放的3110萬劑疫中，已注射的只有1230萬劑，因此目前的情況是，疫苗接種與變種病毒在競賽，全美的疫苗接種必須加快，趕在變種病毒全美擴散之前完成大規模接種，唯有這樣，才有機會抑制新病毒的傳播。

20日就職的新總統拜登，提出1.9兆元的紓困計畫，其中動用4000億元抗疫和加快疫苗接種，並希望能在上任100天內完成1億人的接種，希望大規模接種可抑制病毒傳播。