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挺過最艱困時期 加州疫情趨緩看到希望

編譯組╱灣區19日電
加州衛生廳長加利(Dr. Mark Ghaly)19日說，加州的疫情激增浪潮開始減退，最困難的時刻已經過去。(Getty Images)
加州衛生廳長加利(Dr. Mark Ghaly)19日說，加州的疫情激增浪潮開始減退，最困難的時刻已經過去。(Getty Images)

加州衛生廳長加利(Dr. Mark Ghaly)19日在每周例行疫情簡報會上說，加州過去一周的感染率、住院人數和病毒傳播的速度都開始減慢，因此顯示，加州「最困難的時刻已經成為過去」，疫情曲線開始壓平，也反映出自感恩節後出現的疫情浪潮終於消退，這是「加州的希望」。

加利說，過去一周加州的感染率跌至9.9%，比過去兩周的11.6%，下降了1.7%，這是自感恩節以來持續上升中首次出現下跌。

過去兩周的加州住院人數也減少了8.5%，19日最新報告的全加州住院人數是2萬零262人。

全加州18日新增確診2萬3794例，比過去一周每天平均的3萬5669例為少；全加州19日的累計確診病例破300萬，這是全美各州之最；全加州19日累計死亡3萬3739人。

加利說，新增病例減少是一個好跡象，這是加州穿透黑暗疫情的希望之光，反映出加州的疫情曲線開始被壓平。

加利又特別指出，病毒在加州的傳播速度也開始減慢；流行病學家計算傳播速度，病毒從一個人傳給另一個人，速度在1以上的表示加速，如果在1以下，即表示減速；加州在19日的病毒傳播速度是0.95，表示正在減速；「在1以下的意義重大，這表示病毒在加州的傳播正在減慢而不是加快。」

他將疫情開始被抑制歸功於加州民眾，因為大家都居家避疫，並且戴口罩和保持社交距離，因為這些努力，「我們最困難的時刻已經成為過去」。

加利在簡布會上說到疫苗接種的情況，截至上周五(15日)，加州已有超過152萬5815人接種了疫苗，超過了州長所訂下的100萬人目標。截至19日，加州總共獲得聯邦配給322萬6775劑疫苗，州衛生廳的目標是盡快將疫苗用到加州人身上。

他又說到加州出現一種變種病毒，稱為L452R，已在加州多地發現病例，包括在矽谷的聖他克拉拉縣出現，聖荷西凱瑟醫院在聖誕爆發的超過感染潮，就與這種新變種病毒有關。

L452R變種病毒與英國的變種病毒不同，在此之前曾在多個國家和美國多州發現，現在正在加州出現。州衛生廳正在研究這種病毒在加州的傳播情況，以及現有疫苗對新病毒的有效性。

聯邦疾控中心(CDC)18日的報告說，全美已總共發現這種變種病毒的88例，其中40例出自加州。矽谷的聖他克拉拉縣病例重點地區，加州多個縣也發現病例，包括舊金山、洛杉磯縣、聖地牙哥縣等。

加州衛生廳長加利19日表示，新冠病毒在加州的人傳人速度，開始減慢，顯示疫情曲線開...
加州衛生廳長加利19日表示，新冠病毒在加州的人傳人速度，開始減慢，顯示疫情曲線開始被壓平。(美聯社)

加州 疫情 變種病毒

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新冠變種病毒遍加州 急需擴大接種

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