加州影響力 成為拜登新政焦點

歷經四年共和黨總統川普懲罰、邊緣化加州 及其代表的一切後，2021年民主黨總統拜登 （Biden）上任後，加州正再次成為華府政策中心的舞台，包括加州的能源、勞工、環境等議題，都將成為拜登新政府政策考量重點。

加州治理模式重新被華府重視，源自民主黨人重新奪回參議院多數票，另一個因素是新任副總統賀錦麗（Kamala Harris）來自加州。

此外，擔任衛生福利部長的貝西拉（Xavier Becerra），曾擔任加州檢察長。財政部長提名人、前聯準會主席葉倫（Janet Yellen）是柏克萊加大教授。被提名的國土安全部長梅奧卡斯（Alejandro Mayorkas）也是多年的加州居民。而在國會，則有來自舊金山的民主黨人佩洛西（Nancy Pelosi）擔任眾議院議長。

拜登自擔任歐巴馬時代副總統開始，一直努力推動加州的氣候、勞工權利、執法、醫療保健等方面的開創性。

他也持續讓加州在各方面擔任各州的「領頭羊」，包括免學費社區學院計畫、碳自由等。在白宮的新議程上，還將採取措施，禁止僱員合同中強制性仲裁條款，重振旨在替污染車輛提供的「舊車換現金」計畫，這些都是加州標誌性政策。

事實上，美國人在住房、汽車供電方式、退休儲蓄等，都能感受到加州的影響力。

加州計畫到2045年，完全從電網中消除碳排放。拜登提出更具進取性的時間表，希望到2035年在全國範圍內，將電網的碳排放將至零。

當川普政府將美國從2015年「巴黎協定」中撤出時，加州承諾無論如何，都會實現其目標。如今拜登正準備重新加入巴黎協定。

此外，先前的川普政府，瘋狂打壓加州具有里程碑意義的排氣管排放標準，新政府也計畫將此議題再次成為國家努力核心。

但拜登的政策，也恐受到加州在一些議題遭受挫折的影響，包括加州需更多創新、公共投資和監督，好跟上綠色能源目標。加州減少溫室氣體排放的總量管制和交易計畫，並未能遏止邊緣化社區污染，引發抗議等。此外，在疫情期間發生的失業救濟金欺詐、延誤等也受到影響。

政策支持者指出，加州的挫折向聯邦政府發出信號，讓他們知道這些政策在全國推廣前，需進行哪些調整。

舉例來說，加州制定降低非裔婦女在生產時或生產一年內死亡比例的政策，受到拜登支持。僅管該計畫幫助加州降低整個孕婦生產時的死亡率，但並未縮小種族差距。拜登將提出其他行動來應對醫療保健中的種族不平等問題。

加州激進主義者也正尋求，要拜登改變去年11月選民同意將網約車變承包商的22號提案出現的漏洞。

柯林頓政府的勞工部 長Robert Reich說，加州擁有全美最重要的保護工人法，這些法律在加班、雇主報復、歧視和防止性騷擾等問題上，賦予僱員比全國其他地方更多的權利。