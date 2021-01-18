招租收到假文件 房東險上當

疫情期間招房客務必謹慎，「請神容易送神難」。（本報檔案照）

華人區近年來常出現不良房客私設「大麻屋」事件，但這些人申請租房提供的個人資料看起來都很完美。近日資深地產經紀袁立功幫助好友，發現一名疑似不良房客，用電腦軟體製作假的身分證、報稅 紀錄、信用紀錄、工作單位等，房東 險些上當。疫情 期間「請神容易送神難」，業內人士提醒房東務必小心。

袁立功表示，起因是一位房東友人在聊天時，說到近來一名來看房的租客感覺奇怪，說是一對夫婦要租，但三次都是先生來看房。袁立功也覺得有點異常，因為通常太太都會比較在意房屋細節，會一同看房。但這位房東已經收了租金和訂金準備要出租，不過為了打消疑慮，袁立功還是請他將房客的申請資料發給他看看。

袁立功仔細看了那位「太太」的身分證件複印件，照片明顯是用Photoshop處理摳圖貼上去的，頭髮部分的畫面都像是剪刀剪下來的。再仔細比對，發現身分證上的郵編和地址根本不匹配，而且地址和名字的字體顏色比較淡。

袁立功立刻通報這名房東，並建議他查看申請資料上的推薦人、前房東等，要打電話求證，並且提醒，即使打過去有人接也可能是同夥。結果這位房東打去給前房東，發現電話號碼根本不存在，打去這名太太的公司電話也不對，薪資單上的公司都是假的。房客提供的報稅資料，上面做帳的會計師電話也不對。這時房東才驚覺自己差點上當，立刻找這名房客質問，對方還辯稱因為疫情公司沒人上班所以電話不通。不過房東覺得此人疑點重重，於是退還押金和房租，拒絕出租。

袁立功表示，現在疫情期間租屋務必要謹慎，「請神容易送神難」。現在很多房屋保險都不再涵蓋大麻屋，必須專門買一個貴一點租賃保險才行。他表示這些騙子提供的租賃申請，看起來非常完整漂亮，申請資料寫得清清楚楚，都是用電腦打出來的。看起來也有專人做假身分證，報稅、信用紀錄全是假的，而且地址一改可以同時申請三、五個地方。他表示，自己通常都會要求親自見到每一名要住在該屋裡的18歲以上租客，當面解釋合約，這樣可以親自檢查，也要親眼用螢光燈看到身分證，寄過來的複印件不可以。

他解釋，租屋容易被騙，是因為許多經紀覺得租屋的佣金少，不太仔細查看資料。幫人管理租屋，經紀人或房產經理都務必要勤快才行。他舉例，有房客打電話來抱怨水龍頭壞了之類的問題，意圖要占便宜，他都會派維修工去檢查。有些房產經理比較懶散，會讓房客自己修，把零件價格報過來，從下個月租金扣除。若是一次偷懶讓一些不良房客嚐到甜頭後，便會反覆使用這一伎倆。曾有朋友抱怨說，房客稱熱水爐壞了，就讓他自己找人解決。但是通常幾百元的小裝修卻報來1000多元的帳單，原來房客自己就是工頭。