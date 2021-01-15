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加州勞工新法上路 百人以下公司4感染 暫關門

記者楊青／洛杉磯報導

2021加州勞工新法上路，安全工作環境要求新規多，包括工作場所疫情報告、感染人員、時間、告知其他員工和公共衛生部門等，都有更具體要求。

勞工法律師Wiliam賴14日解釋2021年加州勞工法新規表示，過去一年各級政府機關提出各種防疫規則，包括聯邦疾病防治中心、聯邦勞工局、勞工保險、各地公共衛生部門等都有不同規定，意味著企業需要關注更多的法規，依法運作，才能避免吃上官司。

加州新年勞工法更加保護員工工作環境的安全。根據新規，企業一旦有員工感染，雇主必須在接到報告三個工作天内通知勞工保險部門，包括員工什麽時候感染、被傳染的員工的工作地點、過去45天内被傳染的員工的工作地點等，都必須用書面通知勞工保險部門。公司如果聽到員工感染消息，必須馬上調查，及時報告。

新出爐的SB1159規定，100人以下公司如果有四人感染，或者100人以上的公司感染人數達到4%，都稱爲感染大爆發（outbreak），縣公共衛生部門可能會要求公司暫時關門。

新出爐的AB865規定，公司出現感染員工時，需要在一天内馬上用書面，而且是員工熟悉的語種通知所有員工，通知時必須同時要讓員工知道政府提供的福利，通知員工公司相關的對應計劃，消毒清潔等。

同時公司也有報告的責任，14天内如果有三人感染，必須通知當地的公共衛生局，員工的名字、工作性質、工作地點，否則將可能被罰款或關閉企業。

加州從去年11月底開始要求所有的企業和公司都必須有防疫計劃，要求員工戴口罩、洗手、設置消毒台等，同時要計劃好員工得到感染時，怎樣調查以及如何報告。

與往年一樣，勞工法要求在年初時雇主必須張貼新海報，必須貼最新的工資標準。新的勞工法海報包括加州今年最低工資説明，加州最低時薪為13至14元，視公司員工數量不同有一元的差別。25人以下的公司最低時薪13元，26人以上最低時薪14元。

勞工法律師提醒雇主注意企業的人數增減，尤其是處於不同最低時薪臨界點的公司，雖然獨立的公司可能在25人以下，但如果多家公司在同一雇主名下，就有可能超過人數限制，而需要支付更多的最低時薪；而最低時薪的月薪增加，豁免員工的工資也要增加，否則雇主可能被告。

勞工 加州 最低時薪

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無薪假大鬆綁 員工樂、雇主苦

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