洛縣群聚感染無所不在 零售業紛中鏢

洛杉磯 縣目前共有538處非住宅區爆發集體感染，除了倉庫、辦公室、工廠、物流中心、車展場之外，警隊、消防局與法院也陸續傳出集體感染，加上先前已經限制人數的零售商場與餐廳，就像洛縣 官方表示的，「新冠群聚感染幾乎無所不在」。

洛杉磯時報指出，零售業者受創最深。洛縣統計，共有15家Target分店的349人確診，九家Home Depot的263人確診，六家Whole Foods Market的92人感染，與九家Costco量販店的383人感染。

整體而言，共有1萬1800名勞工受到群聚感染，並正接受衛生單位追查來源。但官員強調，辦公、營業場所爆發群聚感染，並不代表他們的防疫措施出現漏洞，只是因為病毒的擴散範圍與速度超出預期。

相關業者也紛紛喊冤，Home Depot、Whole Foods的發言人都強調，他們一直要求員工配戴口罩、保持距離，也會為員工量測體溫，場所內也會定期消毒，更會為不舒服的員工放有薪假。

洛縣公衛檢查人員也定期訪視各處商家，1月3日至今已經開出83張罰款通知，違規的包括餐廳、健身房、髮廊等等。公衛局長費若（Barbara Ferrer）所說，他們幾乎是使盡渾身解數，該歇業的就歇業，該改善的就改善，該處罰的就處罰。

但集體感染還是無處不在，特別是必須往返於工作場所與住家的人風險最高，他們很可能在無意間就將病毒帶給其他人。費若說，只要一個不留神，很快的五個、十個、廿個就會染病。加州 衛生和公共服務廳長加利（Mark Ghaly）也說，很多人都是在工作場所感染後，卻未出現症狀，因此傳染給家人，所以這些必須外出工作的人就得特別留心。