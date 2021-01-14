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豪宅變大麻屋 亞市華人屋主崩潰

記者張宏／亞凱迪亞報導
房間內管線密布。(記者張宏／攝影)
房間內管線密布。(記者張宏／攝影)

華裔居民比例極高的洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia ），一棟逾百萬元的豪宅竟然變大麻屋，華人屋主欲哭無淚！在亞市街區一處房屋，屋主因租客1月未能按時交租，上門查看才發現好好的房子已被改造成大麻屋，面目全非，修繕費和房租預計要損失五、六萬元。

影音來源：記者張宏

聖瑪利諾居民吳先生五年前買下亞市一處3000多平方呎的房屋作為出租屋，去年4月有一對夫妻帶著三個小孩，通過地產經紀租下這棟房子，對方表示做貨運生意，看重這裡的好學區。房租定價為每月4000元，到今年1月前對方都是按時交租，中間也沒有叫他們來處理或維修過，吳先生還暗自高興地產經紀幫他找到了好租客。

結果去年12月底時，對方沒有交房租且聯繫不到人，吳先生覺得奇怪就前去出租房查看，因考慮到有人可能還在裡面，所以沒有開門進去。鄰居告訴他，這裡從來沒看過有小孩出入，平時偶爾有一個人，還以為是房東。這個房子平時都是窗簾緊閉，只有二樓永遠開著窗戶，偶爾還能在後院聞到大麻味。

吳先生開始擔心自己的房子被人變成大麻屋，結果10日有警察來查看且抓獲四個華人年輕人，審訊下對方表示只是被派來做事，其他都不知道。隨後鄰居看到有人在往外搬大麻燈等物品上車。

因為已過了三天通知（3-Day Notice ）的時效，13日下午吳先生一家和警局人員再次在這裡見面，當打開房門，客廳堆積著外賣盒、可樂罐各種垃圾，原本的餐廳變成布滿管線的大麻屋，家庭屋更是被隔成幾個小房間，同樣布滿管線，並堆積著大麻種植的器具。吳太太說，看到自己漂亮的房子變成一片狼藉，實在是欲哭無淚。

吳先生說，每個房間都種滿大麻，且因為偷電，電力公司還把電斷了。修繕房屋加上損失的房租，至少需要五、六萬元。他希望他的遭遇能提醒華人屋主提高警惕，租房子的人和用房子的可能不是同一批人。他的房子不是亞市第一個大麻屋，也不會是最後一個。加州的大麻合法化禍患無窮，現在闖紅燈的懲罰比種大麻還嚴重。

華人 租客 亞凱迪亞

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