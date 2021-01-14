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租客善於偽裝 豪宅二度種大麻

記者張宏／亞凱迪亞報導
除了樓梯和水晶吊燈能感受到這裡豪華，其他盡是滿目瘡痍。（記者張宏／攝影）
除了樓梯和水晶吊燈能感受到這裡豪華，其他盡是滿目瘡痍。（記者張宏／攝影）

聖蓋博谷租房種植大麻猖獗，亞凱迪亞市一棟豪宅外表看起來很美，卻已被連續兩次作為大麻屋。大麻種植多數是團伙作案，且選擇看起來很氣派的房子，找信用好看起來良善的華人家庭租下房屋，然後就把房屋改造，每個房間布滿管線，且因為偷電，房屋還有火災風險。

位於亞市一處房子外表是一棟二層樓的西式建築，結果走入室內，除了樓梯和水晶吊燈能感受到這裡的豪華，其他地方盡是滿目瘡痍，每個房間屋頂都掛著銀色通風管，窗戶被黑布罩著，地上擺放著種植大麻的白色塑料盒子，未能拿走的大麻葉。冷氣機被抽走，安裝了偷電的裝置。

負責管理這棟房子的華人地產經紀表示，屋主在台灣，之前這裡曾經被做過大麻屋，這次是第二次。手法類似都是信用好且有假裝有小孩子的華人家庭租下，這次大概租了兩個月，好鄰居發現不對勁，因為這裡無人進出也沒有小孩子。租客藉口是家具還沒來，所以沒入住，後來經紀去做房屋檢查，才發現不正常的抽風系統。

亞市華人市議員鄭博仁在競選時強烈表示反對大麻，他說，租賃房租種植大麻是非法行為，華人如果看到或遭遇類似的狀況，要主動報警，且舉報的個人信息是保密的。目前亞市警局在大力打擊大麻屋，接到民眾舉報一定會馬上去檢查。

市議員戴守真表示，房東也要提高警覺，通常這類租客都很好說話，且出手大方，能動輒支付更多的押金或者更高的租金。礙於加州法律，很多人種大麻肆無忌憚，大麻合法化之後，這類行為不能懲罰，最後變成大麻種植者和屋主的民事糾紛。這些人這邊租完被發現就換另外地方租，屢禁不止。

每個房間屋頂都掛著銀色通風管。（記者張宏／攝影）
每個房間屋頂都掛著銀色通風管。（記者張宏／攝影）
亞市一處大麻屋內未能拿走的大麻。（記者張宏／攝影）
亞市一處大麻屋內未能拿走的大麻。（記者張宏／攝影）
華人在收拾被破壞的房子。（記者張宏／攝影）
華人在收拾被破壞的房子。（記者張宏／攝影）
亞市一處大麻屋內未能拿走的大麻葉。（記者張宏／攝影）
亞市一處大麻屋內未能拿走的大麻葉。（記者張宏／攝影）

華人 租客 台灣

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