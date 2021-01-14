英國變種病毒來勢洶洶 洛縣警戒

洛縣公共衛生局長費若。（檔案照）

洛杉磯縣公共衛生局官員表示，13日單日新增新冠感染者1萬4564例，總計洛縣 感染者95萬8497例，新增死亡218例，死亡總數1萬2955例。公共衛生局長費若強調，面對南加出現的在英國首次發現的變種新冠病毒 ，必須採取一切必要手段，減少病毒傳播風險。

費若指出，自2020年11月以來，洛縣每日新增病例提高1092%，平均每日死亡數增加了1133%，住院人數增加875%。洛縣衛生服務局長加利（Christina Ghaly）強調，目前患者入院平均水平大體穩定在每天8000名患者。根據州衛生單位統計，13日當天有7906例COVID-19感染入院患者，其中包括1699例ICU重症患者。上周洛縣醫院入院患者超過8000例。

加利表示，洛縣醫療系統尚未看到因為聖誕節和新年假期，發生人員聚集導致病毒急速傳播的結果。即使入院患者有小幅下降，仍讓醫院處於高負荷運轉。她表示，如果醫院總是充滿COVID-19患者，醫院也是難以承受的。她指出，為了緩解醫療系統壓力，需要在一至兩個月內，迅速大幅減少入院人數。

費若指出，由於洛縣已出現英國變種新冠病毒，洛縣需為此做好充分準備。根據最新研究，這種變種病毒 雖然沒有使人加重病情，但更容易在社區傳播，這意味著容易讓更多人感染病毒。專家預測，如果對變種病毒不加重視，那麼在3月間，病毒就會傳播範圍更廣。所以民眾必須強化必要的預防措施。如果感染者數量依舊居高不下，就需要衛生機構做更多工作，採取一切必要手段減少病毒傳播。