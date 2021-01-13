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官員：高危人群同住 在家戴口罩

記者李雪／綜合報導
洛杉磯縣公衛局局長費若。（本報檔案照）
洛杉磯縣公衛局局長費若。（本報檔案照）

洛杉磯縣公共衛生局12日宣布288例新增新冠肺炎死亡和1萬1994例新確診。洛縣過去七天有1606人喪生，平均每天近230人死亡。由於感染太多，衛生官員甚至呼籲若有高危人群在家，也最好戴著口罩，避免被需要外出工作的家人回家後感染。

目前有7926例新冠患者住院，其中22％在加護病房（ICU）。在過去幾天中，每天因新冠相關住院治療的人數穩定在8000名以下，但對洛縣醫療系統和醫院的需求仍然是壓倒性的。

除了懇求公眾盡可能待在家裡以外，縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）還提出了新建議，即與年老居民或患有潛在疾病並必須出門在外的居民同住的人，應該在家戴口罩。 費爾表示，「由於傳播範圍非常廣，我們還建議人們在家中時要戴好口罩」。對於在戶外工作的人或在家中要工作的人來說，在家戴口罩「只會在我們度過難關時增加一層保護」。

此外，在家還應確保對經常接觸的表面消毒，不要共用器皿，如果可能的話，不要與高危人群共用臥室和浴室。「現在是時候要非常謹慎和非常小心了」，費若說，要是現在還不能努力抗疫的話，接下來的幾周裡，每分鐘洛縣將平均有十個人檢出新冠陽性。

她建議，當人們有必要不得不出門在外時，應帶上消毒濕巾以便對手機、汽車鑰匙和門把手等進行消毒，因為這些可能碰到的東西也會被他人碰到。

洛縣 汽車 洛杉磯

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