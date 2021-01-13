好市多搶市 亞洲年貨今年特別多

好市多（Costco）今年的亞洲年貨無論數量和品種都尤其引人注目，中式、台式、日式、韓式等亞洲美食林林總總。（記者楊青／攝影）

離中國 農曆新年還有一個月，華洋超市和大賣場的春節年貨已陸續上市，好市多（Costco）今年的亞洲年貨，無論數量和品種都引人注目；中式、台式、日式、韓式等亞洲美食林林總總，一些年貨的價格似乎比傳統的亞洲超市更爲實惠。

一些大賣場也按照亞洲人的風俗習慣，賣起了象徵新年好運祥和的盆栽金橘和牛年大禮盒，過年氣氛相當濃郁。 不過不同地區的好市多大賣場春節年貨，種類和數量會有差別。

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雖然不像很多華資和亞資超市處處響起歡快的中國過年音樂，但好市多等大賣場今年的農曆新年氣氛卻顯得相當濃厚。尤其在華人 聚居城市的好市多，貨架上擺滿了來自中國、台灣、日本、韓國和夏威夷的各種傳統年貨，南棗核桃芝麻糕、鳳梨酥、棗夾核桃仁、中式口味的果汁牛肉乾、黑芝麻紅棗軟糖、台式牛軋糖、抹茶巧克力杏仁、椰子蛋捲、義美小泡芙、雜錦麻薯、波霸珍珠大福、老楊鹹蛋黃餅乾、澳門杏仁餅、蛋黃酥、韓國蜂蜜柚子茶，應有盡有。

好市多阿蘇薩大賣場一位經理人員表示，疫情數月以來銷售情況發現，人們採購的店家更爲集中，他們大半年以來深刻體會到民眾大規模採購的變化，不僅客流數倍增長，大家每次採購的數量也比平常大好多。考慮到民眾採購和消費習慣改變，好市多今年首次嘗試增加亞洲年貨，無論是品種和數量，都比往年多得多。

好市多一位亞裔 工作人員表示，她在好市多工作近四年，往年中國農曆新年期間偶爾可以看到具有華人傳統特色的臘腸和柿餅外，幾乎沒有特別的中式或亞洲年貨，但今年情況特別不同，可能是亞洲食品進口商的推銷更積極，大賣場也看到了亞裔的購買力。

不同地區的好市多大賣場的亞洲春節年貨種類和數量會有差別。（記者楊青／攝影）

不過好市多工作人員介紹，由於年貨屬於季節性商品，品種和數量進貨仍在嘗試階段，因此不同地區的好市多大賣場，銷售的春節年貨數量和種類還是會有相當差別，比如在阿罕布拉、蒙特利公園等華人和亞裔人口比例較高的分店，年貨的種類多而齊全，而且應該從目前開始到元宵節之前都會源源不斷；相反，華人和亞裔人口較少的地區，年貨的種類和數量都會較少，甚至只有一兩款。

周末在聖迪瑪斯好市多採購年貨的一對華人夫婦表示，他們當天就是因爲聽説好市多今年供應多種年貨，特別前來，沒想到只找到一款台灣產的麻薯和一款亞洲風味的椰子蛋捲和夏威夷蛋黃餅，有點失望，「看來還是要去華人多的地方看看」。