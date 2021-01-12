新年過後 洛縣住院人數增800%

洛縣新冠病毒肆虐，為醫療系統帶來災難性打擊，一線醫護人員正在接種新冠疫苗。（本報檔案照）

新冠病毒繼續在洛杉磯縣肆虐，每天感染成千上萬的人，並給已超負荷的醫院帶來更多新病人，洛縣 官員指這是災難性的雙重打擊，造成致命後果。11日洛縣新增1萬2617例病例，137人死亡。聖誕節和新年之後兩周病例暴增，住院人數增加800%。

洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）11日在疫情簡報會上強調，現在不是和朋友聚會的時機，只要小小的錯誤就有可能感染或將病毒傳染給別人。新冠肺炎 病例持續激增帶來的影響，是該縣數十年來經歷的最嚴重災難，醫療系統瀕臨癱瘓，在此情況下，減少病毒傳播的方法就是避免聚會。

費若表示，公衛局採取很多步驟控制疫情，11月起就督促民眾不要出門、不要聚會、不要前往公共場所。但情況仍不容樂觀，目前已經可以看到聖誕節和新年假日聚會後的病例暴增。並認為未來幾周惡劣情況持續，目前每一分鐘洛縣就有十人確診，該病毒傳染能力是在患者有症狀前兩天就可以傳染，超過1％確診的病例會死亡，這也對醫療系統帶來前所未有的傷害。

她呼籲，民眾盡可能待在家裡，避免和其他人員接觸，即便出門也一定要戴口罩，與他人保持距離，隨時清潔手機鑰匙等一切可能觸摸到的東西。如與確診患者接觸過，要及時檢測，確診患者須自我隔離。「每個人做正確的事才能保護自己，才能防止病毒傳播」。

在過去的一周中，洛縣平均每天有200多人死於新冠肺炎，這一速度已使該縣的累計死亡人數超過1萬2000人。而每天超過萬人確診的速度，讓洛縣累計確診病例將超過100萬人。

洛縣縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）表示，假日後病例暴增，如預期所見，目前達到巔峰。醫療系統瀕臨崩潰，面對大量患者湧入，醫護人員必須做一些困難決定，譬如首先治療誰。在此情況下，如果患者因新冠肺炎失去生命，臨終獨自度過，家人只能視訊見最後一面。而他們之中有些是年輕的家庭成員把病毒帶回家，造成父母或祖父母感染，面對親人因此失去生命，他們只能感到抱歉和自責。

洛縣將撥款300萬元經費開展社區拓展活動，對社區居民普及疫苗 知識，提供正確資訊，協助他們得到足夠資源。蘇麗絲表示，現在做好計劃施打疫苗，提早配送疫苗，加速施打的速度，需提供資源和人力。洛縣也做好準備接收更多疫苗，並要求州政府提供500名人員協助。雖然目前沒有足夠疫苗給每一個人，但現在急需的人都能接種。今後不管什麼背景和移民身分，每個人都能免費接種疫苗。

費若說，目前超過2萬名醫療人員施打完兩劑疫苗，本周和下周會陸續為其他人施打第二劑。按照州政府規定，從11日開始1A第二級和第三級都可以開始施打，但必須先確認是否符合施打資格，首先預約時提供身分證明資格。1A級別的人員能在1月底完成接種，在疫苗足夠的情況下1B人員可以在2月初，1C在3月底左右接種。