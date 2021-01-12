我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣首見醫師染疫 陳時中：2例確診新冠本土

全球首例 加州聖地牙哥8大猩猩染疫

新年過後 洛縣住院人數增800%

記者王全秀子／洛杉磯報導
洛縣新冠病毒肆虐，為醫療系統帶來災難性打擊，一線醫護人員正在接種新冠疫苗。（本報檔案照）
洛縣新冠病毒肆虐，為醫療系統帶來災難性打擊，一線醫護人員正在接種新冠疫苗。（本報檔案照）

新冠病毒繼續在洛杉磯縣肆虐，每天感染成千上萬的人，並給已超負荷的醫院帶來更多新病人，洛縣官員指這是災難性的雙重打擊，造成致命後果。11日洛縣新增1萬2617例病例，137人死亡。聖誕節和新年之後兩周病例暴增，住院人數增加800%。

洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）11日在疫情簡報會上強調，現在不是和朋友聚會的時機，只要小小的錯誤就有可能感染或將病毒傳染給別人。新冠肺炎病例持續激增帶來的影響，是該縣數十年來經歷的最嚴重災難，醫療系統瀕臨癱瘓，在此情況下，減少病毒傳播的方法就是避免聚會。

費若表示，公衛局採取很多步驟控制疫情，11月起就督促民眾不要出門、不要聚會、不要前往公共場所。但情況仍不容樂觀，目前已經可以看到聖誕節和新年假日聚會後的病例暴增。並認為未來幾周惡劣情況持續，目前每一分鐘洛縣就有十人確診，該病毒傳染能力是在患者有症狀前兩天就可以傳染，超過1％確診的病例會死亡，這也對醫療系統帶來前所未有的傷害。

她呼籲，民眾盡可能待在家裡，避免和其他人員接觸，即便出門也一定要戴口罩，與他人保持距離，隨時清潔手機鑰匙等一切可能觸摸到的東西。如與確診患者接觸過，要及時檢測，確診患者須自我隔離。「每個人做正確的事才能保護自己，才能防止病毒傳播」。

在過去的一周中，洛縣平均每天有200多人死於新冠肺炎，這一速度已使該縣的累計死亡人數超過1萬2000人。而每天超過萬人確診的速度，讓洛縣累計確診病例將超過100萬人。

洛縣縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）表示，假日後病例暴增，如預期所見，目前達到巔峰。醫療系統瀕臨崩潰，面對大量患者湧入，醫護人員必須做一些困難決定，譬如首先治療誰。在此情況下，如果患者因新冠肺炎失去生命，臨終獨自度過，家人只能視訊見最後一面。而他們之中有些是年輕的家庭成員把病毒帶回家，造成父母或祖父母感染，面對親人因此失去生命，他們只能感到抱歉和自責。

洛縣將撥款300萬元經費開展社區拓展活動，對社區居民普及疫苗知識，提供正確資訊，協助他們得到足夠資源。蘇麗絲表示，現在做好計劃施打疫苗，提早配送疫苗，加速施打的速度，需提供資源和人力。洛縣也做好準備接收更多疫苗，並要求州政府提供500名人員協助。雖然目前沒有足夠疫苗給每一個人，但現在急需的人都能接種。今後不管什麼背景和移民身分，每個人都能免費接種疫苗。

費若說，目前超過2萬名醫療人員施打完兩劑疫苗，本周和下周會陸續為其他人施打第二劑。按照州政府規定，從11日開始1A第二級和第三級都可以開始施打，但必須先確認是否符合施打資格，首先預約時提供身分證明資格。1A級別的人員能在1月底完成接種，在疫苗足夠的情況下1B人員可以在2月初，1C在3月底左右接種。

洛縣 疫苗 新冠肺炎

上一則

聖地牙哥動物園猩猩染疫 疑被員工傳染

下一則

最佳牙科 籲打新冠疫苗

延伸閱讀

洛杉磯學生必須接種疫苗才能返回學校

洛杉磯學生必須接種疫苗才能返回學校
拜登打第2劑新冠疫苗：我準備好了，來吧！

拜登打第2劑新冠疫苗：我準備好了，來吧！
新州醫護願意接種率 超預期

新州醫護願意接種率 超預期
紐約皇后區首個疫苗中心開放 提供大規模疫苗接種

紐約皇后區首個疫苗中心開放 提供大規模疫苗接種

紐約市警11日疫苗開打 希爾：每日1000劑

紐約市警11日疫苗開打 希爾：每日1000劑
紐約州1B人群今起可接種疫苗 紐約市開放160接種站

紐約州1B人群今起可接種疫苗 紐約市開放160接種站

熱門新聞

警方與抗議者對峙。（楊先生提供）

華府挺川衝突 華人現場直擊

2021-01-06 21:40
救護車將病患送至醫院。（本報資料照片）

南加華人一家3染疫 1死2倖存

2021-01-09 02:17
包機依機型和目的地收費價碼差很大。（Karena提供）

誰說只限富豪獨享 疫情下包機遊白領也能玩！

2021-01-06 13:19
擔任IT技術人員的Stephan Sie認為，雇主隱匿染疫不告訴別人，因而傳染給他和其他一起工作的人員。（Stephan Sie臉書）

身邊人「知情不報」 南加華男辛苦防疫一朝破功

2021-01-03 20:46
南加華人殯葬業者準備棺槨。（記者陳開╱攝影）

【直擊華人區殯儀館】三代六口同染疫 老夫婦一周內先後亡

2021-01-06 13:19
圖：pixabay

1張未繳款罰單 華男成通緝犯蹲牢1晚

2021-01-04 13:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射
影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人

影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人