被同僚傳染…戴口罩手套 華裔義警仍中招

擔任十幾年義警的陳祥寧，平日防護周到，完全沒想到會染疫。（陳祥寧提供）

當下疫情 凶猛防不勝防，洛杉磯縣目前每天新確診人數都在近萬人。天普市（Temple City）華裔義警陳祥寧（Ed Chen）近日就在執勤過程中感染新冠肺炎 。平日防護周到的他稱，完全沒想到會感染，知道確診的一瞬間就像「晴天霹靂」。

洛縣警局天普分局義警陳祥寧12月20日被通知，此前與他一起執勤過的一位警員確診新冠肺炎，當天他就做了新冠病毒檢測 。他說，其實檢測當天就有點頭痛。但是因為與那位確診警員在執勤過程中，他全程戴口罩和手套，因此相信不會感染新冠。但隔天結果出來，竟是新冠病毒陽性。

陳祥寧說，當時看到結果就像「晴天霹靂」，因為像他這麼小心竟然還能被傳染。回想與那位共事過的警員，當時兩人同在法院監牢一起看管犯人，陳祥寧懷疑就是在那時被傳染的，雖然當時他戴著口罩和手套。

就像大多數感染新冠病毒的人一樣，在得知染疫後，陳祥寧有過一段焦慮時期。他說，因為新冠病毒是一種新型病毒，並且每個人的身體反應不一樣，因此一切未知讓他恐懼。在確診後的第三天，他的頭和肌肉開始酸疼、疲憊。體溫在華氏99度左右，有低燒的感覺。一周之後，他逐漸喪失味覺和嗅覺，但此後三天，味覺、嗅覺逐漸恢復。感染期間伴隨咳嗽，嗓子有痰。

目前離陳祥寧確診新冠已經過去半個多月，他恢復的不錯，幾乎已經完全康復。他說，即使身體感覺已經康復，但目前他的檢測結果還是陽性。為了保險起見，他繼續在家自我隔離直到轉為陰性。

讓陳祥寧慶幸的是，這次他生病沒有傳染給妻子和孩子。他說，雖然在與那位確診同事接觸之後，與家人和親戚一起聚過餐，但所幸他們的檢測結果都是陰性。他在知道確診後，便一個人隔離在家中的一間屋子裡。他很感謝妻子在這段期間對他無微不至的照顧。

在與新冠病毒做鬥爭的兩周裡，陳祥寧每天都會定時測量體溫和血氧濃度，時刻關注自己的身體狀況。他並沒有服用任何發燒、感冒藥物，只有服一些維生素，讓身體免疫力自我抵抗病毒。

陳祥寧擔任義警14年，即使在疫情期間，他每周都會出勤幾次。他說，因為工作性質，警消人員感染新冠肺炎的很多，因為他們不得不去執勤，過程中不得不接觸到很多人。好消息是，目前天普市警員已經陸續接種新冠肺炎疫苗。

陳祥寧感慨，在疫情如此嚴峻的時期，大家要謹慎對待，給予同事更多寬容。他說，這次感染新冠肺炎的那位同事，那天來上班時，家人就已經有症狀但未確診，但是他堅持來上班。

他說，有症狀或有可能感染的民眾，為了保險起見，一定要在家隔離觀察，在疫情如此嚴重的情況下，要以身作則，努力緩解疫情。