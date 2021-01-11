洛縣新冠感染者達92萬人 加州死亡人數將達3萬

洛杉磯 縣10日通報新增1萬4482例新冠肺炎感染者，新增166例死亡。洛縣 自疫情發生以來總計感染者達92萬177例，共死亡1萬2250例。

洛縣公共衛生局表示，目前洛縣共有住院新冠感染病患7964例，稍少於9日數字，且連續兩日呈減少狀況。8日（周五）住院患者是8074例，住院病患在加護病房患者佔22%。自疫情發生以來，洛縣有近500萬人接受檢測，其中呈陽性比例為17%。

9日公共衛生局還報告額外新增三例兒童多系統炎症綜合症，也稱MIS-C，使洛縣該病兒童患者總數達54例，其中一名孩童死亡，這些孩童病患都已入院治療，其中一半在加護病房。

另據洛杉磯時報報導，加州 10日新冠病毒感染者死亡數字，繼續急增，預計達死亡人數將很快會達3萬例，這是加州又一個災難性里程碑數字。自2020年11月初開始，加州新冠感染者死亡數據大幅增加。11月3日選舉日，加州平均每天死亡40例，感恩節後，增加到70例，至聖誕節後，每天有220人死亡。到了2021年1月9日晚，按照統計每天平均死亡451例。

從疫情開始以來的統計數據看，截至去年8月6日，加州在前面約半年時間死亡總數才達1萬例；但是截至去年12月8日，在四個月時間裡，死亡總數達2萬例。截至今年1月10日午後，也就是僅僅一個月之後，加州統計死亡人數已達2萬9877例。

據暸解，南加地區ICU病房仍處在無法繼續容納重病患者情況。洛縣衛生服務局局長加利表示，目前入院病患人數開始趨於穩定，但仍處於高位，患者出院速度較慢，醫院仍處於滿負荷狀態。

洛杉磯縣有70家設有急診室的「911-receiving」醫院，共有符合規定要求的ICU病床2500張。自上周開始，每天平均可以提供ICU病床31張，其中78%的重症患者與新冠感染有關。