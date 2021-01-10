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兆彩勁球獎金逾10億 華人玩家盼好事成雙

記者陳開／蒙特利公園市報導
兆彩、勁球9日的頭獎獎金合計超過10億元。（記者陳開／攝影）
兆彩、勁球9日的頭獎獎金合計超過10億元。（記者陳開／攝影）

兆彩（Mega Millions）8日晚開獎後，頭獎仍無人中；9日晚間勁球（Power ball）又開獎，兩大彩券的獎金總額相加已超過10億元。多年未現的兆彩、勁球高獎金，也為華人區吸引不少買氣；許多玩家選擇兩邊投注，以期好運。

儘管贏下勁球頭獎的幾率約為3億分之一，但勁球歷史上第十高（4億7000元）的獎金仍讓許多華人躍躍欲試。蒙特利公園市世界書局老闆Philips表示，華人的購彩熱情較高，許多玩家一買就是20元以上；而且因為兆彩獎金同樣很高，因此購彩者大多會兩種彩券都買。

兆彩的頭獎在8日晚開獎後無人得中，已經累積至6億元，是兆彩歷史上第六次達到這樣高的獎金。蒙市聯菁書局的購彩券狀況與世界書局相似。聯菁書局老闆古小姐表示，當下購彩的華人買家多數會兆彩、勁球各買20元或以上，希望「東方不亮西方亮」或「好事成雙」，贏下一邊或兩邊的獎金。

兆彩主席Gordon Medenica表示，兆彩與勁球都累積到如此高額獎金很少見，希望在新年伊始中獎的彩民不少。他呼籲廣大彩迷理性購彩券的同時，時刻留意當前仍處疫情時期，前往各大彩券店買彩券時，別忘與他人保持社交距離

彩票銷售點的招牌上提醒民眾要理性購彩。（記者陳開／攝影）
彩票銷售點的招牌上提醒民眾要理性購彩。（記者陳開／攝影）
許多華人選擇兆彩、勁球都買。（記者陳開／攝影）
許多華人選擇兆彩、勁球都買。（記者陳開／攝影）

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