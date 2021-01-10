洛縣每天平均190人死於新冠 總確診逾90萬

洛縣 公共衛生局9日公布，新增1萬6982例病例，221人死亡，截至目前洛縣確診人數超過90萬人。衛生官員們表示，情況令人恐懼，將導致已經不堪重負的醫院出現更多病人，並增加死亡人數。

在7日和8日，洛縣分別報告1萬8764例和1萬7827例新增病例，大大高於上周平均每天約1萬4000例。洛縣公共衛生局首席科學官Paul Simon表示，這顯然是寒假和新年以來的最新浪潮，這波浪潮是在本周初開始的，在最近兩天已能明顯感受到。

據洛杉磯 時報報導，最近幾天新的新冠住院患者已經趨於平穩，但是總體住院治療仍然很高，而實際上整個洛縣的重症監護病房已經超負荷。洛縣重症監護病房中新冠患者的數量繼續刷新紀錄，上周五增加到1731人，是12月1日的三倍。洛縣以及本周早些時候只有約2000名配備人員的重症監護病床，非新冠患者占用約400張重症監護病床。

每天在洛縣進行的新冠檢測 中，約有五分之一陽性確診率，這是自11月份以來的大幅飆升，當時每25個測試者中只有約一個確認感染。官員們警告說，幾個月前看起來平淡的活動，現在看來具有更高的感染風險。

Simon表示，這可能會持續一到兩周，這將使住院情況惡化，並導致更多的死亡。每日新冠死亡人數已經刷新紀錄。在12月上旬洛縣平均七天內每天有30人死於新冠病毒，現在平均每天約有190人死於新冠病毒。他認為這是一場公共衛生危機，醫院情況非常緊張。

另外公共衛生部門還報告三例兒童多系統炎症綜合症（MIS-C），這使洛縣的MIS-C病例總數達到54名兒童，其中包括一名兒童死亡。MIS-C是與新冠肺炎相關的炎症疾病，症狀包括發燒不退和身體部位發炎，包括心臟，肺，腎臟，腦，皮膚，眼睛或胃腸器官。如果家中有孩子出現MIS-C症狀，請盡快與家庭醫療聯絡。如果沒有家庭醫生請撥打2-1-1。