H1-B按薪水抽籤 恐難施行

聯邦公民及移民服務局(USCIS)7日宣布H-1B工作簽證 將以薪水高低來決定抽籤順序，60天後生效。早先類似方案被聯邦法官駁回，7日公布的新規是調整簽證的抽籤順序及核發方式，雖與先前被駁回的內容不同，但律師認為只是換了包裝，預計將會再被提告，或被國會推翻，抑或是新總統不執行。

聯邦公民及移民服務局(USCIS)7日宣布H-1B工作簽證的最終修改方案，以薪水高低來決定抽籤順序，60天後生效；在此之前已提交H-1B簽證的申請者不受影響。根據新規，H-1B工作簽證者的薪資將分為四個等級，一級最低，四級最高，被列為第四級的申請人將獲優先考量，若有剩餘名額則將依次輪到第三、二、一級申請者，直到8萬5000個名額填滿。此前聯邦法官曾以程序不透明、理由站不住腳為由，駁回川普政府調高H-1B薪資標準的規定。

律師許俊良形容此舉是「挖一個坑讓下一位總統去執行」，推測接下來會有很多單位提吿，或者新總統選擇不執行，或者法院、國會要求不能做等，大概率不會成真。

他表示該公告號稱3月開始執行，但有很多疑問。比如公司是不是可以先去登記成第四級，若是遞件數量不到6萬件，那是否就不用看薪水了？另外，如果申請人多需要排隊，那兼職的員工怎麼辦？如果按時薪算會有很多差距產生，而同樣的學歷可以做不同的工作。比如電腦專業，一樣去臉書工作，去做數據的和軟件工程的薪水差距很大。而且，全國各區薪資也很不同，這要如何取捨？

除此之外，他表示按薪水來取捨的話，違背人力資源的本意。比如一個公司原本需要一個市場營銷的人才，卻為了要過關，就只能給他升高薪水做財務分析的職位，但專才專用是人資的原則，而不是給更多薪水。這樣到最後美國只剩下電腦專業的勞工，用薪水單一因素去否定某些專業，不是H-1B立法的原意。若是這樣，美國的大學就都不要僱外國教授了，因為教授的薪水遠比不上軟件程序工程師，要求畢業就能掙到20萬元的工作有多少人能做呢？

律師王振邦也認為，該案漏洞百出，一定會有訴訟立等可見。比如今年疫情下帶來的一大趨勢是許多大型科技公司都關閉總部辦公室，員工在家工作，甚至很多轉為永久在家工作，比如他的一個客戶是麻省理工學院畢業、在紐約工作的一名優秀工程師，因為疫情關係，幾個年輕人搬到科羅拉多州去遠程工作了，薪資是算哪一個地區的？

此外認證薪資的勞工條件申請表(LCA)系統中給的薪資標準，勞工局稱是來自就業數據，但真實來源和算法就一直被人詬病，歷來很多H-1B案在LCA階段就已產生訴訟，認為勞工局給的一些職位的薪資數字不切實際，高到美國老闆不敢雇用，存在故意歧視外國人的情況。而如果現在要將一個具有爭議的系統作為評估的基礎，恐怕不公平，他認為一個法規的基礎應該是能讓大家服氣的。

他表示，只看錢是非常糟糕的政策，比如國家航天局（NASA）集結了全世界最頂尖的數學家、工程師，但是他們的薪水只有谷歌員工的20%至30%，但不代表NASA的工程師就比谷歌的工程師差。他表示拭目以待看拜登上台後會不會取消這項以金錢為主的政策，恢復以能力為主，回歸移民價值觀，「想清楚今天接受移民的目的是什麼」。

薪階分4等級 新鮮人難達標

記者李雪／洛杉磯報導

申請工作簽證採取的薪資水平評判，是據美國勞工部 的就業數據 (Occupational Employment Statistics，簡稱OES) 計算。在各行業「流行的薪資」水平上，按百分位數(percentile)排出四個等級。

根據勞工部的OES，目前的排序中，薪資等級一至四級的百分位依次為17%、34%、50%、67%。這意味著，以薪資最高的第四級為例，其薪資在該行業中，有67%的員工薪資都低於這一水平。

去年10月勞工部試圖將現行薪資水平從一級起，更改為45%、62%、78%、95%。但因為沒有遵循適當的通知和意見徵詢期，於是被法院取消。不過即使是現行薪資要求也歷來受到詬病，被認為在一些行業中要求過高，尤其要求剛畢業的學生就能達到這個水平太過刁難。