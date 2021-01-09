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「實習工無加班費」南加華人公司誘騙免費加班

記者鄭敖天／洛杉磯報導
儘管華人有崇尚艱苦奮鬥的傳統，但僱主不能以此理由侵犯員工的合法權益。（Unsplash）
儘管華人有崇尚艱苦奮鬥的傳統，但僱主不能以此理由侵犯員工的合法權益。（Unsplash）

應屆畢業生在新冠疫情期間找工作，著實讓人頭痛。然而已成功找到工作的學生，真正讓人苦惱的事可能還在後面。多名應屆畢業生指出，在工作期間被強制加班，還被主管以各種理由拒發加班費，讓許多初入社會新鮮人感到無奈。對此，聯邦勞工部洛杉磯辦公室官員表示，月薪員工與實習生員工(OPT)，依法都可獲得加班費，如有員工被剝奪加班費，可向該辦公室舉報。

目前正在南加某公司工作的李強說，他今年9月研究所畢業，隨後在南加州某華人企業找到一份工作。待遇不高，且不提供醫療保險等福利，也沒有正式僱佣合同。儘管他對該公司充滿懷疑，但為了保證在美合法身分，李強最終接受了這一工作。

在公司工作不久後，李強發現，雖然公司招聘時號稱會嚴格遵守八小時工作制。但在實務上，主管往往以各種理由要求員工留下加班。在很多時候，每天上午9時準時上班的李強，往往要工作到午夜才能下班。雖然公司在夜間會為員工提供餐食，但每日近12小時的工作強度，讓李強的精神和身體不堪重負。

李強在任職期間曾多次向主管詢問加班費，但每次都被搪塞過去。主管拒付加班費的理由也五花八門，從「月薪工沒有加班費」、「實習（OPT）期間的員工，法律上不需要僱佣合同」，到「辦公室工作的沒有加班費」、「加班費年末一起發」等。李強因不熟悉美國法律，一度對主管託辭信以為真，直到和同學交流後，才知道自己被公司強制無薪加班屬非法。

像李強這樣的案例在2020年的應屆畢業生中還有很多。由於疫情下南加各行各業皆百廢待興，許多應屆畢業生在工作和待遇的期望上都會降低一些，這也給許多希望壓低人力成本的中小型公司提供機會。相比於美國其他族裔，多數華人應屆畢業生不會或不願去勞工部門舉報，這也讓許多公司招聘時只接受「聽話」的華裔員工。

聯邦勞工部洛杉磯辦公室（US Departmet of Labor Los Angeles District Office）官員受訪時表示，加州不存在月薪工不可獲得加班費，以及OPT員工不可獲得僱佣合同的規定。根據加州相關法律，除高薪管理職位和極少數專業行業可允許無償加班外，絕大多數被要求加班的員工，都有權利向僱主要求根據員工的標準工資支付加班費。對接受月薪的員工，其每月加班費計算方法為將員工的月薪除以員工每月的工作小時數，再乘以每月的加班工作小時數。

該官員表示，其所在勞工部辦公室幾乎每天都要處理公司拒發加班費的事件，其中被舉報的華人企業為數不少。

該官員鼓勵被剝奪加班費權利的員工，撥打626-966-0478向勞工部舉報。加州對企業加班的具體規定，可前往勞工部網站：ttps://www.dir.ca.gov/dlse/FAQ_Overtime.html。

勞工部 加州 南加

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