南加華人一家3染疫 1死2倖存
南加新冠疫情兇猛，爾灣華人李先生一家在過去十天有兩代三人染疫，父親在送醫三天後過世，母親和他生命危在旦夕、醫院崩潰的情況下留在家中背水一戰，萬幸與死神擦身而過。
目前仍然沉浸在喪父悲痛中的李先生表示，他的父親從發現感染到過世前後只有八天，一切始料未及，連告別都來不及。李先生回想，在發現感染之前的一兩個星期中，父親連續四、五次去診所和醫院做前列腺的例行檢查，驗血、X光、超聲波、CT。因爲父親七、八年前發現前列腺癌，但這些年藥物控制已相當穩定，只是仍需例行檢查。和往常一樣，最近幾次都是李先生開車送父親上醫院和診所，「每次現場等待的都是四、五人左右，但因爲空間不大，而且時間較長，很可能是那段時間感染上了」。不過李先生表示，他們每次回到家，都沒有感覺身體異樣，沒有咳嗽、沒有發燒、也沒有感覺疲憊，一切正常。
•老父進急救室 從此未見面
直到去年12月19日，88歲的老父親突然感覺很不舒服，渾身痠疼困乏，最後坐在椅子上連站起來的力氣都沒有。李先生趕緊將父親送到嘉惠爾醫院看急診，「因爲病人多，一等就是八小時」，測試暫無結果，醫生開了一些抗生素，請他們回家休息自我隔離，叮囑多喝水。兩天後接到醫院通知，李老先生檢測結果陽性。李先生趕緊和母親也去做檢查，當天顯示均為陽性。
五天之後，也就是聖誕夜當晚，李老先生呼吸出現嚴重困難，李先生給父親測量血氧，發現已低到83、84，於是趕緊送他到凱撒醫院。醫院一看血氧指標，直接將老人推進了急救室，「從那之後我們再也沒有見到他」。
李先生表示，父親進入重症室第三天，曾經給他打過電話，但父親吃力地說了一句「我很難受」就放下電話。這也是父子間的最後一句話。當天晚些時候接到了父親過世的電話。因爲特殊時期，李先生和母親都沒有能夠到醫院看上親人最後一眼。
「在送父親上醫院急救回家第二天，我自己就開始感覺很累，全身痠疼疲倦」，李先生表示，母親幾天後也出現了同樣症狀，血氧一度低到82左右。李先生馬上聯繫家庭醫生，表達對醫院系統的擔心和重蹈父親覆轍的恐懼，希望醫生能夠開單將氧氣瓶送往家中，但醫生還是建議馬上送母親去醫院。
•送醫自生自滅 回家背水一戰
「我自己的壓力也非常大」，李先生表示，因爲有父親的經驗，他知道醫院系統都已瀕臨崩潰，人送到醫院也基本是自生自滅。他決定把母親留在家中，死馬當活馬醫，背水一戰。
根據自己多年的中醫行醫經驗，李先生連續用黃耆、紅棗、枸杞子和西洋參煮水，每日兩次給母親和自己喝，一方面增加元氣，另一方面則是健脾去濕利水，幫助恢復肺部製氧功能。
與此同時，他在中國的妹夫為他找到了一種據説是來自猶他州特產的天然有機礦物質，通過食用方式在腸胃中溶解吸收而製造血氧，「兩天後，母親的血氧上升到92、93」，現已脫離危險。
•母親整年不出門 竟也感染
李先生表示，短短十天中家庭變故恍如隔世。疫情發生將近一年，全家都非常注意防疫，母親幾乎足不出戶，但沒想到還是躲不過。他的親身經驗是，這種病毒對人體肺部發動攻擊，剛開始肺部功能受到攻擊和破壞時，人體感覺並不明顯，直到大量痰液積累在肺泡中，導致肺功能遭到嚴重破壞，血氧迅速下降，病人才有所感覺；但此時已非常危險，前幾分鐘還好好的，可能情況會急轉直下，上呼吸機插管都於事無補。
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