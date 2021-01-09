洛縣新冠病歿 毀滅性里程碑

洛縣疫苗接種階段表

洛杉磯縣公共衛生局8日確認新增318例死亡和1萬8313新冠病例，新增死亡人數超過歷史最高水平，「是該縣的毀滅性里程碑」。洛縣 本周的平均每日新冠死亡人數已經超過其他所有死因加在一起的總數。

洛縣本周平均每天有200多人死亡。比較之下，洛縣平均每天因各種其他原因，包括心臟病、癌症、中風、糖尿病、車禍、自殺和兇殺加在一起，也只導致170人死亡。

目前洛縣有8074例新冠患者住院，其中20％在重症監護室中。每天住院的三天平均值為8065，這也是洛縣有史以來最高的紀錄。

隨著疫苗 接種速度的穩步提高，洛縣正在努力確保盡快注射現有劑量。截至6日，公衛部門和其他合作夥伴在全縣範圍內共進行了15萬1772例新冠疫苗接種，這包括作為第二劑施用的6151劑。

加州 公共衛生部7日宣布，現在可以在1A階段將疫苗接種擴大到所有三個級別。因此從11日開始，註冊系統將包括所有在1A階段合格的一線醫療工作者。目的是在1月底之前為所有在1A階段進行優先接種的人員接種疫苗。此外在療養設施中，工作人員和耆老也正在迅速進行疫苗接種。而與CVS和Walgreens等藥房建立的夥伴關係，將從下周開始在其他長期照護機構中接種疫苗。

公衛部門正在盡力擴大疫苗接種地點，本周在全縣已開設了19個疫苗接種地點，供1A期內的人員接受疫苗接種。下周計劃為這些優先群體再開設75個新站點，包括在全縣範圍內的四個具有聯邦資格的醫療中心、一家社區醫院和70個零售藥房，以幫助在第一階段A階段對醫護人員進行疫苗接種。