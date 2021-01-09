我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國會好攻？精銳國會警察為何慘遭川粉軍團輾壓

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

洛縣新冠病歿 毀滅性里程碑

【洛杉磯訊】
洛縣疫苗接種階段表
洛縣疫苗接種階段表

洛杉磯縣公共衛生局8日確認新增318例死亡和1萬8313新冠病例，新增死亡人數超過歷史最高水平，「是該縣的毀滅性里程碑」。洛縣本周的平均每日新冠死亡人數已經超過其他所有死因加在一起的總數。

洛縣本周平均每天有200多人死亡。比較之下，洛縣平均每天因各種其他原因，包括心臟病、癌症、中風、糖尿病、車禍、自殺和兇殺加在一起，也只導致170人死亡。

目前洛縣有8074例新冠患者住院，其中20％在重症監護室中。每天住院的三天平均值為8065，這也是洛縣有史以來最高的紀錄。

隨著疫苗接種速度的穩步提高，洛縣正在努力確保盡快注射現有劑量。截至6日，公衛部門和其他合作夥伴在全縣範圍內共進行了15萬1772例新冠疫苗接種，這包括作為第二劑施用的6151劑。

加州公共衛生部7日宣布，現在可以在1A階段將疫苗接種擴大到所有三個級別。因此從11日開始，註冊系統將包括所有在1A階段合格的一線醫療工作者。目的是在1月底之前為所有在1A階段進行優先接種的人員接種疫苗。此外在療養設施中，工作人員和耆老也正在迅速進行疫苗接種。而與CVS和Walgreens等藥房建立的夥伴關係，將從下周開始在其他長期照護機構中接種疫苗。

公衛部門正在盡力擴大疫苗接種地點，本周在全縣已開設了19個疫苗接種地點，供1A期內的人員接受疫苗接種。下周計劃為這些優先群體再開設75個新站點，包括在全縣範圍內的四個具有聯邦資格的醫療中心、一家社區醫院和70個零售藥房，以幫助在第一階段A階段對醫護人員進行疫苗接種。

疫苗 洛縣 加州

上一則

薪資貸款細則出爐 下周一起申請

下一則

南加華人一家3染疫 1死2倖存

延伸閱讀

世說新聞／直擊疫苗接種現場 你需要的知識都在這！

世說新聞／直擊疫苗接種現場 你需要的知識都在這！
英國緊急通過3款新冠疫苗 但民眾「只要這一家的」

英國緊急通過3款新冠疫苗 但民眾「只要這一家的」
費城餐廳堂食有望16日解禁

費城餐廳堂食有望16日解禁
德國疫情嚴峻 單日1188人病歿創新高

德國疫情嚴峻 單日1188人病歿創新高
新研究：輝瑞疫苗似能抵抗新冠變種病毒

新研究：輝瑞疫苗似能抵抗新冠變種病毒
私人診所社區醫療機構 盼盡早獲疫苗

私人診所社區醫療機構 盼盡早獲疫苗

熱門新聞

圖：請裁掉上面第一排英文字，及最下面的Logo及文字。

現代汽車 受評為2021最佳休旅車

2021-01-02 02:00
擔任IT技術人員的Stephan Sie認為，雇主隱匿染疫不告訴別人，因而傳染給他和其他一起工作的人員。（Stephan Sie臉書）

身邊人「知情不報」 南加華男辛苦防疫一朝破功

2021-01-03 20:46
警方與抗議者對峙。（楊先生提供）

華府挺川衝突 華人現場直擊

2021-01-06 21:40
陳先生Brea的工廠還在運轉著。 陳先生提供

華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧

2020-12-31 19:24
包機依機型和目的地收費價碼差很大。（Karena提供）

誰說只限富豪獨享 疫情下包機遊白領也能玩！

2021-01-06 13:19
圖：pixabay

1張未繳款罰單 華男成通緝犯蹲牢1晚

2021-01-04 13:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！
不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮

不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮
遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」

遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」
挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外
曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」