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川粉衝國會 劉雲平母親心繫兒安危

記者鄭敖天/洛杉磯報導
華人議員劉雲平與母親丘繼聰、父親劉天擎的合照。(本報資料圖片）
華人議員劉雲平與母親丘繼聰、父親劉天擎的合照。(本報資料圖片）

大量川普總統支持者1月6日在華府集結並衝擊國會現場，導致正在計算選舉人票的國會被迫暫時休會。各州的聯邦議員在警員引導下紛紛尋地避難，一些議員更對媒體表示當時場面仿佛遭到圍城一般。民主黨華裔聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）的母親丘繼聰7日透露，日昨她也很擔心身在華府的兒子劉雲平的安危。

丘繼聰指出，包括劉雲平在內的國會議員從6日下午1時開始計算選舉人票，到2時之際因抗議者衝入國會大廈被迫休會。她在電視上看到抗議者砸壞國會門窗衝入大廈的場景時，便不禁開始為兒子的安危擔心。為了不妨礙兒子避難，她一直等到3點才傳簡訊給劉雲平，詢問他是否一切都好。劉雲平回覆說他正在西西萊（David Cicilline）眾議員的辦公室避難，並表示抗議者到處都是。

丘繼聰說，她之前到過國會山莊，知道不同建築之間有特別的室內通道，可供人員相互進出，而不用使用室外的進出口。同時在室內通道口處也有保安人員進行安全檢查，相信在建築之初便有安全和防範暴亂的考量。

在之後的幾個小時裡，隨著增援警力抵達，國會山莊的秩序逐漸得到恢復。但丘繼聰依然擔心兒子的安危，之後劉雲平回覆說他已經安全了，並安慰母親他已經吃了炸雞和薯條作為晚飯。之後劉雲平與其它國會議員回到國會大廈完成投票，直到午夜2點才回公寓休息。劉雲平還告訴母親，經歷了1月6日的動亂，許多議員都迫不及待的希望回到自己的州去。

丘繼聰說，她和家人在1970年代來到美國，感到當時的美國民風淳樸，鄰里對待移民的態度很友好。一家人都感到美國是一個充滿希望和憧憬的國家。但隨時間流逝，美國的社會環境出現了很明顯的變化。尤其在川普總統上台後，美國族裔的社會矛盾加深，令作為移民的她倍感憂心。

對於此次川粉衝擊國會，丘繼聰認為川普總統應當負起責任。她認為川普使用自己的政治魅力，鼓勵支持者前往華府集會，才導致最終集會失控，國會受到衝擊。儘管丘繼聰認為政府應當根據法律，制裁破壞法律的抗議者們。但她也希望未來能夠給予這些對社會有不滿的人士，一個合法和平的疏解管道。同時希望未來美國社會能夠在新總統的帶領下，逐步彌合社會分裂，恢復到之前各族群和諧共存的環境。

劉雲平 美國 川普

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