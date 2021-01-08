國會衝突 華人震撼 各有話説

聖誕安東尼山社區學院校董會主席陳介飛。（檔案照）

1月6日衝擊國會事件，有人形容為「美國 最黑暗的一天」，也有人形容為「美國歷史必須記住的一天」，事件發生24小時，美國持續成爲全球新聞焦點中心，華人社區左、中、右派各有話説。

民主黨聖安東尼山社區學院校董會主席陳介飛認爲，6日各路挺川人士侵入國會議場，正副總統認證被迫中斷，並造成四人死亡，40多名警察受傷，川普應對此負責。暴動在川普參加支持者集會不久後發生，相當説明問題。

陳介飛表示，作爲多年的民選官員，他從來沒有想像過這樣的事情會發生在美國國會大廳。他認爲，大批川粉在大選結束後依然力挺川普，包括很多華人都堅持挺川，是因為川普演講「具有很強的欺騙性和煽動性」，以選舉作弊、勝利被盜的説辭更能蠱惑人心，「但是包括共和黨 人内很多人和川普提名的聯邦大法官們最終都沒有站在他一邊」。

陳介飛表示，2016年民主黨總統候選人失敗，當時超過半數的民主黨人也認爲是共和黨作弊，但最終並沒有阻擋總統認證和就職，此次挺川人士的行動讓人跌破眼鏡。

陳正治：真相被掩蓋造成

羅蘭學區教委陳正治。（檔案照）

理念偏向共和黨的羅蘭學區教委陳正治則認爲，6日的衝突，是民眾懷疑真相被掩蓋、包括兩黨、高等法院、所謂的主流和社群媒體拒絕把真相攤在陽光下造成。

陳正治當天全程觀看電視轉播。他表示，當他看到川普的支持者開始失控，衝進國會議事廳時，感到非常驚訝，因爲川普的支持者一向譴責暴力，支持法律與秩序，這不像川粉的行爲。不過他也認爲，抗議人群無組織、無規範、各色人等都有，難免其中有衝動者觸法，無論什麽理由都是不當行爲，應該調查譴責。

他表示，最爲震驚和悲痛的是有抗議者在混亂中被槍殺喪生，以當時的情形，應不至於混亂到必須開槍鎮暴，同樣應該調查和譴責依法處理。

梁建文：兩黨都牟一己之私

共和黨前全國圖書館／博物館委員梁建文表示，暴動不管是民主黨共和黨都不贊成，但6日衝擊國會事件發生，在川普不認輸的後面，也讓人看到兩黨都有不少人為謀取一己之利的自私。

梁建文認爲，很多人支持川普，與其在過去四年堅持共和黨的保守理念，經濟發展良好不無關係；但在不少共和黨人在此次選舉中當選的情況下川普落選，似乎也與其個人風格脫不了關係。

6日的衝擊國會事件讓全球笑看美國的民主制度，但梁建文認爲，就是因爲在美國，才可以這麽快平靜下來，人民有理由相信美國系統依然健全。她同時認爲，此次選舉民主黨上位，共和黨應該好好整頓自己，痛定思痛，想想下一步怎麽走。（相關報導見B3）