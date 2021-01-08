國會衝突 華人震撼 各有話説
1月6日衝擊國會事件，有人形容為「美國最黑暗的一天」，也有人形容為「美國歷史必須記住的一天」，事件發生24小時，美國持續成爲全球新聞焦點中心，華人社區左、中、右派各有話説。
陳介飛：川普欺騙、煽動民眾
民主黨聖安東尼山社區學院校董會主席陳介飛認爲，6日各路挺川人士侵入國會議場，正副總統認證被迫中斷，並造成四人死亡，40多名警察受傷，川普應對此負責。暴動在川普參加支持者集會不久後發生，相當説明問題。
陳介飛表示，作爲多年的民選官員，他從來沒有想像過這樣的事情會發生在美國國會大廳。他認爲，大批川粉在大選結束後依然力挺川普，包括很多華人都堅持挺川，是因為川普演講「具有很強的欺騙性和煽動性」，以選舉作弊、勝利被盜的説辭更能蠱惑人心，「但是包括共和黨人内很多人和川普提名的聯邦大法官們最終都沒有站在他一邊」。
陳介飛表示，2016年民主黨總統候選人失敗，當時超過半數的民主黨人也認爲是共和黨作弊，但最終並沒有阻擋總統認證和就職，此次挺川人士的行動讓人跌破眼鏡。
陳正治：真相被掩蓋造成
理念偏向共和黨的羅蘭學區教委陳正治則認爲，6日的衝突，是民眾懷疑真相被掩蓋、包括兩黨、高等法院、所謂的主流和社群媒體拒絕把真相攤在陽光下造成。
陳正治當天全程觀看電視轉播。他表示，當他看到川普的支持者開始失控，衝進國會議事廳時，感到非常驚訝，因爲川普的支持者一向譴責暴力，支持法律與秩序，這不像川粉的行爲。不過他也認爲，抗議人群無組織、無規範、各色人等都有，難免其中有衝動者觸法，無論什麽理由都是不當行爲，應該調查譴責。
他表示，最爲震驚和悲痛的是有抗議者在混亂中被槍殺喪生，以當時的情形，應不至於混亂到必須開槍鎮暴，同樣應該調查和譴責依法處理。
梁建文：兩黨都牟一己之私
共和黨前全國圖書館／博物館委員梁建文表示，暴動不管是民主黨共和黨都不贊成，但6日衝擊國會事件發生，在川普不認輸的後面，也讓人看到兩黨都有不少人為謀取一己之利的自私。
梁建文認爲，很多人支持川普，與其在過去四年堅持共和黨的保守理念，經濟發展良好不無關係；但在不少共和黨人在此次選舉中當選的情況下川普落選，似乎也與其個人風格脫不了關係。
6日的衝擊國會事件讓全球笑看美國的民主制度，但梁建文認爲，就是因爲在美國，才可以這麽快平靜下來，人民有理由相信美國系統依然健全。她同時認爲，此次選舉民主黨上位，共和黨應該好好整頓自己，痛定思痛，想想下一步怎麽走。（相關報導見B3）
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