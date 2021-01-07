洛縣一天新增258新冠死者

根據洛杉磯縣公共衛生局（Los Angeles Department of Public Health），洛縣 1月6日共新增新冠確診病例1萬1841例，新增死者258人，這兩項數據較1月5日變化不大。同時，加州新冠確診人數也突破250萬例，即加州居民每16人中就有一人確診感染新冠病毒。

洛杉磯縣公共衛生局表示，本月洛縣病情嚴重的新冠患者數量大幅上升，導致新冠死亡人數連續多日超過200人。目前洛縣共有8023人因感染新冠病毒住院，其中20%在重症監護室（ICU）。在11月1日，洛縣三天平均新增新冠住院人數為791人。而到了1月4日，洛縣三天平均新增新冠住院人數達到7873人，增長接近十倍。

洛杉磯縣公共衛生局局長費若表示，洛縣正在面臨一場前所未有的健康危機，每日確診的人數越來越多，在醫院中需要照顧的人數也就越多，為洛縣醫療系統帶來極大壓力。目前洛縣新冠病人，包括新冠死者的平均住院時間約為六至七天。

在新冠檢測 上，1月6日洛縣新冠檢測確診率為21.8%，而在11月1日，洛縣新冠檢測確診率僅為3.8%，這證明洛縣新冠病毒社區傳染形勢明顯惡化。

在新冠疫苗 接種上，截至1月4日，洛縣共收到18萬5250劑輝瑞（Pfizer）疫苗，其中對一線抗疫人員完成接種為10萬556劑。洛縣醫院從1月6日起開始為接種人提供第二次接種。截至發稿，共有1602名醫護人員完成輝瑞疫苗的二次接種。同時，洛縣也收到16萬6300劑莫德納(Moderna)新冠疫苗，其中完成接種為3萬1915劑，接種人員皆為一線抗疫人員。目前洛縣共有18個新冠疫苗接種點，為一線醫護人員提供疫苗接種。