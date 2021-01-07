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攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

洛縣新冠確診 醫護占3成 醫院人力吃緊

編譯組╱綜合報導 

洛杉磯縣住院病患越來越多，但讓人更為擔憂的是醫護人員感染情況也同步增加，單是12月確診的醫護人員，就占新冠爆發以來總數的三分之一。這樣的惡性循環，結果是連照顧患者的醫護人員都因為被隔離不能到班，症狀嚴重甚至還會成為新的住院病人之一。 

海港－洛杉磯加大醫療中心（Harbor-UCLA Medical Center）的醫療長馬哈姜（Anish Mahajan）說，很多時候醫護人員並不是在醫院感染到新冠，因為他們都會穿戴好PPE，但是回到家後，卻因為家裡的青少年而接觸到新冠病毒。馬哈姜說，不光是醫護缺人，連病床運送員都缺。 

洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）表示，縣府會盡所能地保護在醫療院所工作的人。但是數據卻顯示，自從新冠爆發以來，洛縣已有2萬8448名醫護與急救人員確診，更有132人死亡。特別是12月中旬，單周就有2363名醫護或急救員確診，比10月的360人高出數倍。 

UCLA醫院急診室護理師桑堤尼（Marcia Santini）就是其中之一。桑堤尼12月感染新冠，但不確定是誰傳染給她。因為她在醫院照顧新冠病人，但是她的先生卻比她還早出現症狀，所以也有可能是先生在工作場所先感染到新冠。而且桑堤尼的症狀還嚴重到必須住院，三周過後，她受訪時還是表示整個人虛虛的。 

西崗醫院（West Hills Hospital）的故事則沒有那麼多變數。因為多名醫護在休息時間一起用餐，沒戴口罩又沒有保持距離，因此相互傳染，最終還導致病患染上新冠。西崗醫院醫務委員會成員康德拉（Frank Candela）表示，這個慘痛教訓讓他們深刻反省，現在除了區隔休息時段，更不允許分享食物。 

但醫護染病的狀況，讓佛瑞斯諾縣醫療官沃拉（Rais Vohra）非常擔心。沃拉說，越來越多醫療人員生病或必須隔離，讓醫院難以應付愈來越多的病患，以佛瑞斯諾縣來說，就有好幾百名醫護人員無法上班，不管是他們自己生病或是家人染病，這些都讓他們無法到醫院照顧病人。

洛杉磯加大 洛縣 UCLA

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